Critican a Sol León por exponer ‘pack’ de empleado en 'live'

"Qué mujer tan más enferma ¿Cómo le muestras las nudes de una persona en un live? Sol, teniendo miles de espectadores, te atreves a hacer acoso laboral, intimidación y chantaje”, “Sol León manipuló a su empleado en pleno live, le dijo que si no le enseñaba su parte íntima no le daría su bono”, “Adiós Sol León, te irá mejor en la cárcel” y “Sol León obligó a su empleado a enseñarle su pack si no no le daría un bono para luego exponerlo en su live, me saca muchísimo de onda neta está muy mal esa señora”, son algunos de los comentarios de los internautas.