Piqué mintió; Casio dice que no patrocina a la Kings League

El ex futbolista aseguró que había llegado a un acuerdo para que la marca de relojes Casio patrocinara a la Kings League

Por: Héctor Ortega

Enero 15, 2023, 13:29

¡Ay Piqué, volviste a mentir! A mitad de semana el exfutbolista causó furor al 'romper el silencio' y pronunciarse sobre la 'tiradera' de su ex pareja Shakira.



Entre las estrófas de la canción que lanzó en 'BZRP Music Session #53', Shakira menciona 'Cambiaste un Rolex por un Casio', rápidamente la marca de relojes japonesa se hizo tendencia en redes sociales.



Y Piqué aprovechó su aparición en un stream en vivo en el canal de la Kings League, en Twitch, para anunciar a sus seguidores que la marca Casio era un patrocinador oficial de este torneo que busca revolucionar el futbol.



'Hemos llegado a un acuerdo con Casio para la Kings League. Relojes Casio para todos. Este reloj es para toda la vida. Es un reloj de puta madre', dijo Piqué.

QUE ACABA DE PASAR 😂.



GERARD PIQUÉ ES DIOS, LE CAE EL MAYOR HATE por SHAKIRA Y LLEVA UN CASIO JJAJJAJAJAAJAJA pic.twitter.com/UOyNLGpJzv — Mateu Alemany Font (@MPadremanyFont) January 13, 2023





Sin embargo, lo que parecía una buena estrategia de marketing por parte del ex futbolista para sacarle provecho a una canción que era exclusivamente para lastimarlo, todo indica que este mintió al asegurar que Casio era otro patrocinador oficial de su torneo de futbol.



Casio no es team Shakira ni team Piqué



Tras el revuelo que causó el anuncio del español, la marca de relojes tuvo que salir a aclarar dicha situación, dejando ver que no son patrocinadores oficial ni de Piqué, ni de su torneo, ni de la misma Shakira.



'Que quede claro, ni somos team Shak, ni team Piq… somos #TeamCasio', escribieron en una publicación en sus redes sociales.





Sumado a esta publicación, un supuesto comunicado oficial de Casio ha estado siendo difundido a través de redes sociales, en donde se indica que la empresa no tiene ninguna relación con la Kings League y piden al ex jugador a no usar su marca sin autorización.



“Circularon diversas versiones en redes sociales acerca de un patrocinio de Casio hacia un proyecto dirigido por Gerard Piqué. Casio se deslinda completamente de dichas declaraciones (…) solicitamos detener el uso de nuestra marca sin autorización a manera de prevenir acciones legales”, se lee en el supuesto comunicado.

Casio factura más con Shakira que con Piqué pic.twitter.com/KHYgttXFEv — pand💊𝔠𝔢𝔱𝔞𝔪𝔬𝔩 (@sumchavez) January 15, 2023





Hasta el momento no se tiene conocimiento si este mensaje es oficial o se trata de una broma pesada por parte de los fanáticos.



Con información de elhorizonte.mx