Novak Djokovic conquista su séptimo Abierto de China

Novak Djokovic logra en Pekín su primer trofeo de la temporada para llegar a 102 en su carrera y avanzar al puesto número ocho de la clasificación mundial

El serbio Novak Djokovic (n.11) conquistó este martes su séptimo título del Abierto de China y el número 102 de su carrera tras la retirada del australiano Alex de Miñaur (n.9), con el marcador en 7-6(3) y después de que este ganara el primer juego del segundo set.

La final duró una hora y 14 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, donde el serbio, de 39 años, encadenó su victoria número 34 sin derrotas y se convirtió en el primer hombre que gana un título del circuito después de cumplir esa edad desde Ken Rosewall en 1977.

Djokovic estrenó su palmarés de 2026, quedó a un título de los 103 de Roger Federer y prolongó a veintiuna temporadas consecutivas su récord de años con al menos un trofeo, además de asegurar el ascenso al octavo puesto del ranking mundial y adelantar a De Miñaur, de origen hispano-uruguayo, en la carrera hacia las ATP Finals de Turín.

Triunfos consecutivos por encuentros interrumpidos

Djokovic cerró así una semana de remontadas y resistencia con dos victorias consecutivas por encuentros interrumpidos, después de la descalificación de Daniil Medvedev (n.5) en semifinales tras golpear a un espectador con la bola.

"No quería terminar así", lamentó De Miñaur durante la entrega de trofeos, en la que pidió disculpas a los aficionados.

Djokovic deseó a su rival una pronta recuperación y destacó el valor de la conquista tras una temporada complicada por problemas físicos y de salud, al afirmar que "este trofeo significa mucho, mucho más que un trofeo o un torneo para todos nosotros".

Once años después de su última participación, encontró en Pekín su primer trofeo de la temporada. Cambiaron los rivales y pasó el tiempo, pero su balance en el Abierto de China sigue sin admitir una derrota.