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Novak Djokovic conquista su séptimo Abierto de China

Por: EFE

06 Octubre 2026, 07:40

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Novak Djokovic logra en Pekín su primer trofeo de la temporada para llegar a 102 en su carrera y avanzar al puesto número ocho de la clasificación mundial

Novak Djokovic conquista su séptimo Abierto de China

El serbio Novak Djokovic (n.11) conquistó este martes su séptimo título del Abierto de China y el número 102 de su carrera tras la retirada del australiano Alex de Miñaur (n.9), con el marcador en 7-6(3) y después de que este ganara el primer juego del segundo set.

La final duró una hora y 14 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, donde el serbio, de 39 años, encadenó su victoria número 34 sin derrotas y se convirtió en el primer hombre que gana un título del circuito después de cumplir esa edad desde Ken Rosewall en 1977.

Djokovic estrenó su palmarés de 2026, quedó a un título de los 103 de Roger Federer y prolongó a veintiuna temporadas consecutivas su récord de años con al menos un trofeo, además de asegurar el ascenso al octavo puesto del ranking mundial y adelantar a De Miñaur, de origen hispano-uruguayo, en la carrera hacia las ATP Finals de Turín

Triunfos consecutivos por encuentros interrumpidos

Djokovic cerró así una semana de remontadas y resistencia con dos victorias consecutivas por encuentros interrumpidos, después de la descalificación de Daniil Medvedev (n.5) en semifinales tras golpear a un espectador con la bola.

"No quería terminar así", lamentó De Miñaur durante la entrega de trofeos, en la que pidió disculpas a los aficionados.

Djokovic deseó a su rival una pronta recuperación y destacó el valor de la conquista tras una temporada complicada por problemas físicos y de salud, al afirmar que "este trofeo significa mucho, mucho más que un trofeo o un torneo para todos nosotros".

Once años después de su última participación, encontró en Pekín su primer trofeo de la temporada. Cambiaron los rivales y pasó el tiempo, pero su balance en el Abierto de China sigue sin admitir una derrota. 

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