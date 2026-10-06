Pelotazo a espectador deja fuera a Medvedev del Abierto de China

La decisión de descalificar al ruso Daniil Medvedev dio el pase a Novak Djokovic a la final del Abierto de China, en donde enfrentará a Alex de Miñaur

El ruso Daniil Medvedev (n.5) fue descalificado este lunes por dar un pelotazo a un espectador y el serbio Novak Djokovic (n.11) avanzó a su séptima final del Abierto de China cuando dominaba por 7-5 y 5-3.

Cuando el cronómetro del partido marcaba dos horas y 17 minutos de juego, en la pista dura de una central Diamond de Pekín abarrotada y después del punto que situó el marcador en 15-15 en el noveno juego del segundo set, el ruso golpeó la pelota hacia un fondo del estadio y la bola impactó en un aficionado.

Djokovic, que prolongó su imbatibilidad en Pekín hasta las 33 victorias y aseguró su regreso al top diez, disputará este martes el título ante el australiano Alex de Miñaur (n.9), después de alcanzar su final número 146 en el circuito e igualar a Ivan Lendl en el tercer puesto de la era 'Open'.

La semifinal terminó sin bola de partido. Medvedev no alcanzó una pelota del serbio y en el golpe posterior envió otra hacia la grada e impactó en un ojo del espectador. El tenis dejó paso al revuelo y a una decisión, la de descalificar al ruso, que cerró abruptamente un duelo de resistencia.

Medvedev asegura que fue 'un accidente'

El ruso Daniil Medvedev (n.5) aseguró este lunes que el pelotazo a un espectador que provocó su descalificación en las semifinales del Abierto de China fue "un accidente" y expresó su deseo de reunirse con el aficionado para compensarlo de alguna manera.

"Fue un accidente al cien por cien", afirmó en la zona mixta después del encuentro.

Medvedev sostuvo que no golpeó la pelota con rabia y explicó que intentaba evitar que saliera de la pista después de que esta regresara botando hacia él.