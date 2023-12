'No lo dudé ni un solo segundo': Juan Brunetta

El argentino Juan Brunetta cumplió con las pruebas físicas y médicas, y al salir de las instalaciones de la Facultad de Organización Deportiva, habló ante los medios de comunicación, dejando en claro que nunca dudó el aceptar la oferta de los Tigres.

"Fue Tigres el primero que me llamó y contactó conmigo, después el resto todo es rumor, y cuando se contactaron conmigo no lo dudé ningún segundo", expresó el ofensivo. Sobre su nuevo equipo, dijo que, "es un equipo ganador, un plantel increíble, estoy contento y es un sueño venir a un equipo así y jugar con jugadores con trayectoria increíble y que han ganado tanto, es un reto muy lindo".

Por otro lado, habló sobre la competencia interna que vivirá, "yo vengo a sumar donde me toque, con jugadores que compiten al máximo y me tengo que poner a la altura de ellos de dónde me toque, sumar y tratar de aportar un poco de lo que hice en Santos".

Por último, reconoció que ha charlado con quien fue su compañero en Santos y con quien se reencontrará, Fernando Gorriarán.

"Hablé con Gorri y más allá de eso, tenemos una amistad, desde el rumor me escribió y hablamos un poco, me explicó lo que es el club, la historia de Tigres, lo que compiten y la calidad de personas que hay en el plantel", señaló.

Brunetta arrancará la pretemporada con Tigres a partir del próximo 3 de enero, de cara a la Clausura 2024.

