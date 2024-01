 'Quiero salir campeón de la Liga y de la Conca': Siboldi

Esta mañana Tigres entrenó previo a su viaje a McAllen para continuar con la pretemporada de cara al Clausura 2024, y al término de la práctica habló el timonel felino; Robert Dante Siboldi, quien comentó en qué estado anímico llega su equipo.

"Llega bien, fue un duro golpe, teníamos ilusión de lograr el objetivo, pasamos la página, con ilusión y ánimos renovados para enfrentar el torneo en puerta, con ganas de llegar a la final, con las fuerzas necesarias e ilusión intacta", comentó.

A pesar de haber sido subcampeón la temporada pasada, y campeón una temporada anterior, para el DT auriazul no cuenta con margen de error; "no, no me da margen para nada, quiero salir campeón del torneo MX y de Conca y en todos los torneos buscaremos salir campeón, en la Liga en la Leagues Cup, esperemos que en la que viene avancemos a una final, no va a tener ningún torneo más prioridad que el otro".

La U cuenta con dos nuevos refuerzos para este torneo; Juan Sánchez Purata, quien terminó su préstamo con Atlanta y Juan Brunetta, procedente del Santos, y Siboldi está contento con el plantel actual; "a no ser que pase algo extraordinario, estamos contentos con el plantel, no tengo pensando algún cambio, por parte del club estamos igual, hasta que no se cierre el periodo de registros no hay que decir nunca porque nunca se sabe, sí tengo planeado que con el plantel que está encarar lo que sigue".

Tigres hará la pretemporada en McAllen, tendrá un duelo amistoso el próximo miércoles y el jueves regresará a casa para encarar la próxima temporada.

