México se enfoca en dieciseisavos tras fase perfecta

La selección mexicana cerró la fase de grupos con pleno de victorias y ya se prepara para los dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

La selección mexicana de fútbol continúa su preparación con buenas sensaciones tras cerrar la fase de grupos con paso perfecto y ya enfoca su atención en el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, programado para el próximo martes.

El conjunto de 26 jugadores realizó este jueves una sesión de trabajo regenerativo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, ubicado al sur de la Ciudad de México, en un ambiente relajado y con buen ánimo tras la victoria por 3-0 ante República Checa.

Ese triunfo representó el tercer partido ganado del equipo, cerrando la fase de grupos con nueve puntos y como líder del grupo A, un hecho considerado histórico en este tipo de competiciones.

Ambiente de celebración en el plantel

Durante la práctica se observó un ambiente de bromas y risas entre los jugadores, reflejo del buen momento del equipo en la justa mundialista.

El grupo estuvo liderado por el portero Guillermo Ochoa, de 40 años, quien recibió un homenaje especial en el encuentro ante República Checa, disputado en el Estadio Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca.

Ochoa ingresó al minuto 78 en el partido ante los checos y fue despedido con una ovación que se prolongó por varios minutos. En esa acción participó en la jugada que derivó en el gol de Álvaro Fidalgo para el 3-0 final.

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El guardameta suma seis Copas del Mundo en su carrera: estuvo convocado en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 sin jugar, mientras que fue titular en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, además de tener participación en el actual torneo.

Su trayectoria fue reconocida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como por distintas organizaciones del futbol internacional y clubes como el Club América, la Serie A italiana, LaLiga, la Concacaf y la UEFA Europa League.