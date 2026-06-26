Mexicanos se conmocionan con despedida de Memo Ochoa

Guillermo Ochoa vivió una emotiva despedida con la Selección Mexicana tras disputar sus últimos minutos mundialistas ante Chequia.

El portero Guillermo Ochoa cerró su historia con la Selección Mexicana en una noche cargada de emociones durante el triunfo de México por 3-0 sobre Chequia en el Estadio Ciudad de México, escenario donde comenzó su carrera profesional y donde recibió un homenaje que quedará marcado en la memoria de la afición.

El guardameta de 40 años ingresó al terreno de juego en la recta final del encuentro, en una decisión tomada por el entrenador Javier Aguirre para reconocer la trayectoria de uno de los futbolistas más emblemáticos del futbol mexicano.

La ovación del público acompañó cada uno de sus pasos mientras disputaba los últimos minutos de su carrera mundialista, en la que participó en seis Copas del Mundo.

An emotional night at Mexico City Stadium for Guillermo Ochoa 🥹



The Mexico goalkeeper – who is at his sixth @FIFAWorldCup – came off the bench to feature, 22 years on from making his professional debut at the same stadium! 🇲🇽 pic.twitter.com/vWzmDsC5RN — FIFA (@FIFAcom) June 25, 2026

Un homenaje inesperado en el Mundial

Ochoa ingresó al partido en sustitución de Raúl “Tala” Rangel cuando México ya tenía ventaja en el marcador.

La entrada del arquero provocó una inmediata reacción de los aficionados, que se pusieron de pie para reconocer su trayectoria.

El portero saltó al campo portando el parche "Legacy", distinción otorgada por la FIFA a jugadores que han participado en más de cinco Copas del Mundo.

Durante sus minutos en la cancha también participó en la jugada que derivó en el tercer gol de la Selección Mexicana, consolidando la victoria que permitió al Tricolor finalizar como líder del Grupo A con nueve puntos.

Tras el silbatazo final, Ochoa permaneció varios minutos sobre el césped. Lejos de dirigirse de inmediato a los vestidores, recorrió el campo saludando a aficionados, compañeros y personas que formaron parte de la organización del encuentro.

El arquero se reunió con sus hijos, se tomó fotografías, firmó recuerdos y agradeció constantemente el respaldo recibido desde las tribunas.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando se acercó a la portería donde años atrás debutó profesionalmente. Ahí dedicó unas palabras de agradecimiento y despedida al arco que lo acompañó en el inicio de su carrera.

También besó uno de los postes y se arrodilló sobre el césped mientras las lágrimas reflejaban la magnitud del momento.

Aguirre destaca el legado del arquero

Javier Aguirre explicó que la decisión de darle minutos a Ochoa respondió al reconocimiento que merece por su trayectoria y por lo que representa para el futbol mexicano.

El estratega aseguró que sentía que el guardameta debía participar en el encuentro, independientemente del tiempo que permaneciera en el campo, y destacó que la afición tenía derecho a despedir a una de las grandes figuras de la Selección Mexicana.

La entrada del arquero fue celebrada también por sus compañeros, quienes lo abrazaron al finalizar el encuentro y compartieron con él una de las noches más especiales de su carrera.

Una despedida que conmovió a los aficionados

Las imágenes de Ochoa llorando sobre el terreno de juego se difundieron rápidamente en redes sociales, donde miles de aficionados compartieron mensajes de reconocimiento y agradecimiento.

Selected for SIX World Cups and making Mexico proud. 🇲🇽🙌



Guillermo Ochoa is part of an exclusive club that includes Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. ✨#Olympics #Football #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PTgdkIIVWx — The Olympic Games (@Olympics) June 25, 2026

La despedida del guardameta generó numerosas reacciones entre seguidores del Tricolor, quienes recordaron sus actuaciones en distintas Copas del Mundo y el papel que desempeñó durante más de dos décadas defendiendo la portería nacional.

Con esta aparición, Guillermo Ochoa puso fin a una etapa histórica con la Selección Mexicana, dejando un legado que lo coloca entre los futbolistas más importantes que han vestido la camiseta nacional.