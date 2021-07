McTominay: "Las Coca Colas tienen que estar ahí, pero no tienes que beberlas"

Por: EFE

junio, 17, 2021

El jugador del Manchester United, habló sobre la polémica de las botellas de Coca Cola y Cristiano Ronaldo

Londres.- Scott McTominay, jugador de la selección de Escocia, habló sobre la polémica de las botellas de Coca Cola y Cristiano Ronaldo y dijo que el torneo tiene todo el derecho a ponerlas ahí, pero que no tienes por qué beberlas.

El jugador del Manchester United habló ante la prensa antes del encuentro entre ingleses y escoceses que supondrá una reedición del duelo que disputaron en 1996 en el mismo escenario, Wembley. Fue preguntado por el momento en que Cristiano Ronaldo apartó las botellas e instó a beber agua.

"Ellos tienen el derecho a poner las botellas ahí, no tienes por qué beberlas", dijo el centrocampista.

Además, McTominay recibió los halagos de Alex Ferguson en la previa del partido y le respondió en la sala de prensa.

"Desafortunadamente no he podido hablar con Ferguson, pero seguro que va a ver el partido. Yo me lo imaginaré en la banda viéndonos", dijo el escocés.

Sobre el encuentro, que es vital para las opciones de Escocia de estar en octavos de final, McTominay apuntó que tienen que creer en sí mismos y pensar en que pueden jugar y ganar contra cualquiera.

"Ya ha sido un viaje muy complicado hasta poder estar aquí. Creo que en el primer partido tuvimos mala suerte y que no jugamos tan mal como reflejó el resultado. Podemos coger muchas cosas positivas de lo que pasó ese día", añadió.