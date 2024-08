 Julián Araujo se va del Barcelona a equipo de la Premier

El Barcelona ha anunciado este martes el traspaso del lateral mexicano Julián Araujo al Bournemouth de la Premier League a cambio de diez millones de euros.

El carrilero firmó por el cuadro catalán en febrero de 2023 procedente del LA Galaxy estadounidense y no ha llegado a vestir la camiseta del Barça, ya que la temporada pasada jugó como cedido en la Unión Deportiva Las Palmas.

La idea del club era que se pudiera curtir en el equipo filial, pero el interés de los insulares le llevó a jugar bajo las órdenes de Francisco Javier Garcia Pimienta. Con la UD Las Palmas ha acumulado 28 partidos en los que ha anotado gos goles.

En la presente temporada, el lateral mexicano ha completado la gira de Estados Unidos bajo las órdenes de Hansi Flick, pero el técnico alemán ha decidido no contar con él.

Welcome to #afcb, Julián 🤝



He signs a five-year deal with us from Barcelona✍️