Isaac del Toro gana primer podio mexicano en un Tour de Francia

El atleta mexicano conocido como 'Torito' se consagró como el campeón de los jóvenes del tour más demandante y extremo del ciclismo mundial

Isaac del Toro graba su nombre con letras de bronce en el Tour de Francia al conseguir el tercer lugar de la clasificación general de la edición 2026, un hecho totalmente inédito para la historia del ciclismo en el país.

Esta hazaña la logró después de recorrer la etapa final del gran Tour de Francia 2026, la cual fue recortada a 89 kilómetros, donde hizo un tiempo total de 1 hora 2 minutos y 42 segundos.

"Torito" se consagró como campeón de los jóvenes al correr a lo largo de 13 etapas con el maillot blanco. Las primeras fases fueron de la 4 a la 9; después la recuperó en la 15 y permaneció con él hasta la carrera final.

Primera vez que un mexicano se sube al podio de un Tour de Francia

Esta es la primera vez en que un mexicano se consagra como uno de los primeros tres lugares de esta demandante carrera.

Según los libros de la historia del ciclismo en México, solo dos atletas más lograron participar en un Tour de Francia. El primero fue Raúl Alcalá, quien logró estar en el 8.° lugar en las ediciones de 1989 y 1990.

Mientras que la mejor actuación de Miguel Arroyo la consiguió en 1994 al posicionarse en el 48.° lugar de la clasificación general de ese año.

Así fue el desempeño de Isaac del Toro durante el Tour de Francia

Etapa 1 : 22 min 13 segundos (6° lugar)

: 22 min 13 segundos (6° lugar) Etapa 2 : 3 hrs 40 min 1 seg (1° lugar)

: 3 hrs 40 min 1 seg (1° lugar) Etapa 3 : 4 hrs 45 min 15 seg (9° lugar)

: 4 hrs 45 min 15 seg (9° lugar) Etapa 4 : 4 hrs 23 min 44 seg (34° lugar)

: 4 hrs 23 min 44 seg (34° lugar) Etapa 5 : 3 hrs 29 min 21 seg (32° lugar)

: 3 hrs 29 min 21 seg (32° lugar) Etapa 6 : 4 hrs 34 min 45 seg (3° lugar)

: 4 hrs 34 min 45 seg (3° lugar) Etapa 7 : 3 hrs 44 min 20 seg (57° lugar)

: 3 hrs 44 min 20 seg (57° lugar) Etapa 8 : 3 hrs 52 min 50 seg (46° lugar)

: 3 hrs 52 min 50 seg (46° lugar) Etapa 9 : 3 hrs 27 min 57 seg (13° lugar)

: 3 hrs 27 min 57 seg (13° lugar) Etapa 10 : 3 hrs 59 min 39 seg (8° lugar)

: 3 hrs 59 min 39 seg (8° lugar) Etapa 11 : 3 hrs 10 min 6 seg (49° lugar)

: 3 hrs 10 min 6 seg (49° lugar) Etapa 12 : 3 hrs 38 min 53 seg (58° lugar)

: 3 hrs 38 min 53 seg (58° lugar) Etapa 13 : 4 hrs 14 min 30 seg (39° lugar)

: 4 hrs 14 min 30 seg (39° lugar) Etapa 14 : 4 hrs 45 seg (2° lugar)

: 4 hrs 45 seg (2° lugar) Etapa 15 : 4 hrs 23 min 15 seg (3° lugar)

: 4 hrs 23 min 15 seg (3° lugar) Etapa 16 : 33 min 40 seg (5° lugar)

: 33 min 40 seg (5° lugar) Etapa 17 : 3 hrs 49 min 59 seg (52° lugar)

: 3 hrs 49 min 59 seg (52° lugar) Etapa 18 : 4 hrs 30 min 56 seg (17° lugar)

: 4 hrs 30 min 56 seg (17° lugar) Etapa 19 : 3 hrs 20 min 38 seg (7° lugar)

: 3 hrs 20 min 38 seg (7° lugar) Etapa 20 : 5 hrs 44 seg (5° lugar)

: 5 hrs 44 seg (5° lugar) Etapa 21: 1 hrs 2 min 42 seg (° lugar)

¡Torito es histórico! Asegura podio del Tour de Francia 2026

Por primera vez en la historia, un ciclista mexicano aseguró un lugar en el podio de la clasificación general del Tour de Francia 2026, gracias a que Isaac del Toro logró afianzar el tercer lugar de la tabla general tras su impecable carrera de este sábado en la etapa reina del circuito recorrido Le Bourg-d'Oisans y Alpe d'Huez con más de 170 kilómetros.