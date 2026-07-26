¡Torito es histórico! Asegura podio del Tour de Francia 2026

La también conocida como la Tour de France cuenta con más de 5,450 metros de desnivel acumulado, lo que la vuelve la etapa reina de la competencia

Por primera vez en la historia, un ciclista mexicano aseguró un lugar en el podio de la clasificación general del Tour de Francia 2026, gracias a que Isaac del Toro logró afianzar el tercer lugar de la tabla general tras su impecable carrera de este sábado en la etapa reina del circuito recorrido Le Bourg-d'Oisans y Alpe d'Huez con más de 170 kilómetros.

“No tengo palabras. Ha sido una experiencia sencillamente increíble. La presión es un privilegio, y hoy realmente lo he sentido así. Es la primera vez que afronto la tercera semana de un Tour de Francia, y no ha sido fácil. La encaré en una situación muy buena, pero no es ningún secreto que lo he pasado mal y que hubo una enfermedad dentro del equipo", expresó el ciclista mexicano.

A pesar de que la Etapa 20 no es la última fase de esta carrera, es considerada como la jornada más dura y exigente de la edición, porque suele ser la posición final de los participantes en el mundo del ciclismo. En esta jornada, Torito logró registrar un tiempo de 5 horas con 44 segundos, lo que lo posicionó en el quinto lugar de la Etapa 20 y defendió el maillot blanco, hecho que calificó como "maravilloso y perfecto".

"Intenté disimular mi debilidad y evitar que los demás la percibieran diciendo que estaba bien, pero no era cierto. Estos tres últimos días han sido muy duros de una manera distinta a lo habitual.

"Es maravilloso llevar este maillot blanco a París. Es perfecto. Vinimos a luchar hasta el final para intentar ganarlo, y estoy muy contento de haber rendido al nivel que esperaban de mí. A partir de ahora, solo quiero disfrutar del momento".

No podría sentirme más privilegiado de lo que me siento hoy: Isaac del Toro

Tanto en el recorrido como en el Tour de Francia, uno de los ciclistas clave para Isaac del Toro fue el líder esloveno Tadej Pogačar, quien, más que ser su compañero de equipo con UAE Team Emirates XRG, ha buscado que Torito cumpla su sueño de ganar un lugar en el podio de la carrera más reconocida del ciclismo en el mundo.

"Mis compañeros han cuidado mucho de mí. No sé por qué me han apoyado tanto; querían verme llegar a lugares con los que yo solo había soñado. Tadej ha demostrado ser un gran amigo. No podría sentirme más privilegiado de lo que me siento hoy".

Así se desarrolló la carrera de Isaac del Toro en la 'etapa reina'; Pogačar siempre clave

Recordemos que la también conocida como la Tour de France cuenta con más de 5,450 metros de desnivel acumulado, de los cuales se tienen cuatro ascensos de enorme dificultad que son Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe, Col du Galibier y Alpe d'Huez.

Desde el inicio de la etapa, corredores como Richard Carapaz, Sepp Kuss, Jai Hindley y Juan Ayuso tomaron la delantera. Sin embargo, el esloveno se concentró y comenzó a marcar el ritmo junto a Del Toro.

El francés Paul Seixas intensificó el paso en la Col de Sarenne en su esperanza de que Isaac del Toro mostrara debilidad. El pelotón aumentó el ritmo para poder lograr su cometido, sin éxito alguno.

Torito mantuvo la calma y se mantuvo con Pogačar y fue a 17 kilómetros de la meta cuando Seixas bajó el ritmo y los miembros del UAE Team Emirates XRG comenzaron a acrecentar la distancia hasta llegar a la meta.

Tadej Pogačar se consolidó como líder y campeón virtual del Tour de France de la mano del mexicano, quien peleó hasta el final para que ambos llegaran juntos.

Tras culminar su carrera, el esloveno calificó como indescriptible el logro del mexicano, pero afirmó que ahora se tienen que concentrar en la última etapa.

"Es indescriptible que acabemos con dos ciclistas en el podio. No puedo imaginar cuánto me alegra tener a Isaac en el podio. Gracias al equipo seremos dos, es algo que nadie podía imaginar al principio. Tenemos que estar todos muy orgullosos, han sido tres semanas de mucho sufrimiento, pero estoy feliz por todo el equipo", dijo el ciclista, que logrará su quinto Tour.

¿En qué consiste la última etapa del Tour de Francia 2026?

La etapa 21 pondrá fin al Tour de Francia con un recorrido prácticamente llano y una llegada en los emblemáticos Les Champs-Élysées, donde tradicionalmente se celebra al campeón de la clasificación general.

Aunque suele definirse en un sprint entre especialistas de la velocidad, las diferencias entre los favoritos rara vez cambian en esta jornada, por lo que, salvo una caída o un incidente extraordinario, las posiciones del podio permanecen intactas.

Para la edición 2026, la organización modificó el recorrido de la última etapa y la redujo de 133 a 89 kilómetros debido al despliegue de elementos de seguridad para atender los incendios forestales registrados cerca de Burdeos. Aun con ese ajuste, la llegada se mantendrá en París, donde Isaac del Toro se perfila para convertirse oficialmente en el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia.