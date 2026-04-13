Isaac del Toro estará fuera hasta junio tras caída en País Vasco

El ciclista mexicano Isaac del Toro sufrió una lesión muscular que lo alejará de la competencia entre tres y seis semanas

El ciclista mexicano Isaac del Toro estará fuera de actividad entre tres y seis semanas tras la caída que sufrió durante la Vuelta al País Vasco, lo que lo obligará a perderse importantes competencias del calendario europeo.

Se confirma que Isaac del Toro🇲🇽estará afuera de 3 a 6 semanas y se perderá el tríptico de las Ardenas.



Se prevé que esté listo para regresar para el Tour del Auverge - Rhône Alpes. pic.twitter.com/2LTOGuSHqa — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) April 12, 2026

De acuerdo con reportes de su equipo, el UAE Team Emirates, el joven pedalista presentó una rotura muscular en el muslo derecho, lesión que requiere reposo y rehabilitación antes de volver a competir.

Lee aquí la nota completa: Isaac del Toro abandona la Itzulia tras fuerte caída

El incidente ocurrió durante una de las etapas de la competencia, donde Del Toro cayó de forma aparatosa y tuvo que abandonar la carrera tras ser atendido por el cuerpo médico.

Debido a su recuperación, el mexicano no podrá participar en el llamado Tríptico de las Ardenas, una de las series más importantes del ciclismo de primavera en Europa.

Entre las carreras que se perderá destacan:

Amstel Gold Race (19 de abril)

La Flèche Wallonne (22 de abril)

Liège-Bastogne-Liège (finales de abril)

Regreso previsto en junio

Si la recuperación avanza conforme a lo esperado, Del Toro podría regresar a la competencia en el Tour de Auverge-Rhône-Alpes, programado del 7 al 14 de junio.

Mensaje positivo del ciclista

A través de redes sociales, el joven talento agradeció el apoyo de la afición y se mostró optimista ante su recuperación.

“Trataré de volver muy pronto y muy fuerte”, expresó, destacando que, pese al golpe, la situación no fue más grave.

La caída en País Vasco representa uno de los incidentes más complicados en la carrera de Del Toro, quien hasta ahora no había sufrido una lesión de esta magnitud que lo obligara a retirarse en plena competencia.

Su regreso en junio marcará un punto clave para retomar ritmo y continuar consolidándose como una de las promesas del ciclismo mexicano.