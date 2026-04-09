Isaac del Toro abandona la Itzulia tras fuerte caída

El mexicano Isaac del Toro se vio obligado a abandonar la Itzulia Basque Country 2026 tras sufrir una dura caída durante la tercera etapa de la competencia

El mexicano Isaac del Toro se vio obligado a abandonar la Itzulia Basque Country 2026 tras sufrir una dura caída durante la tercera etapa de la competencia, disputada este miércoles con salida y meta en Basauri.

El corredor del equipo UAE Team Emirates se vio involucrado en un accidente junto a otros ciclistas a 81 kilómetros de la meta.

Aunque logró levantarse, las imágenes mostraron al joven de 22 años con evidentes signos de dolor, especialmente en el costado derecho, lo que derivó en su retiro de la prueba.

Abandona Isaac del Toro🇲🇽 la tercera etapa del Itzulia Basque Country tras una caída.



Aún no se ha pronunciado el equipo sobre alguna lesión grave, seguiré actualizando.pic.twitter.com/zkyFQtDUxN — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) April 8, 2026

Tras la caída, Del Toro fue atendido por integrantes de su equipo en plena carretera. Sin embargo, su condición física le impidió continuar, por lo que se tomó la decisión de bajarlo de la carrera para priorizar su salud.

El equipo confirmó posteriormente que el ciclista será sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de las lesiones, aunque hasta el momento no se ha informado sobre fracturas.

Golpe duro para uno de los favoritos

El abandono representa un duro revés para el mexicano, quien llegaba como uno de los principales candidatos a pelear la clasificación general tras un destacado inicio de temporada, en el que acumulaba cinco victorias.

Antes de la etapa, Del Toro se encontraba dentro del top 10 de la general, aunque ya había cedido tiempo respecto al líder, el francés Paul Seixas.

Lee aquí la nota completa: Isaac del Toro se mantiene en el Top 10 de la Itzulia

La tercera jornada de la Itzulia presentaba un recorrido de 152.8 kilómetros con perfil quebrado y múltiples ascensos, incluyendo el puerto de Barrerilla y cotas explosivas en el tramo final, lo que aumentó la exigencia y el riesgo para el pelotón.

La competencia también ha estado marcada por incidentes, como el caso del español Mikel Landa, quien no tomó la salida tras una caída previa.

La prioridad ahora será conocer el estado de salud de Del Toro y su tiempo estimado de recuperación, en un momento clave de la temporada.