Isaac del Toro arranca en el número 13 en la Vuelta al País Vasco

El ciclista mexicano Isaac del Toro quedó a 51 segundos del francés Paul Seixas tras la contrarreloj inaugural en Bilbao

El mexicano Isaac del Toro tuvo un sólido arranque en la Vuelta al País Vasco 2026 al finalizar en la posición 13 durante la contrarreloj individual de la primera etapa.

La prueba, disputada en el arranque de la también conocida como Itzulia Basque Country, consistió en un recorrido de aproximadamente 13.8 kilómetros con salida y meta en Bilbao, diseñado para corredores completos.

Isaac del Toro🇲🇽 termina 13° con 18:00 en la contrarreloj del Itzulia Basque Country.



Paul Seixas🇫🇷 hizo un tiempo brutal (17:09) y se pone como líder de la general.



Mañana la etapa 2 con 164.5km. pic.twitter.com/zQtElvof3Z — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) April 6, 2026

Seixas sorprende y se viste de líder

El gran protagonista de la jornada fue el francés Paul Seixas, quien firmó un tiempo destacado de 17:09 minutos para colocarse como líder de la clasificación general.

Del Toro, por su parte, registró un tiempo de 18:00 minutos, quedando a 51 segundos del liderato en una etapa que marcó diferencias importantes desde el inicio.

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El ciclista del UAE Team Emirates-XRG arrancó con buen ritmo, posicionándose cerca del Top 10 en los primeros kilómetros, a tan solo 14 segundos del mejor tiempo.

Sin embargo, conforme avanzó el recorrido, el mexicano cedió terreno. En el punto intermedio ya se encontraba a 21 segundos de Seixas y, pese a intentar recortar en la parte final, no logró mejorar su posición.

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Aún con opciones en la general

A pesar de finalizar fuera del Top 10, Del Toro se mantiene competitivo de cara a las siguientes etapas, donde buscará escalar posiciones junto a su equipo.

El francés Seixas deberá defender el liderato en las próximas cinco jornadas ante rivales como el propio mexicano y otros contendientes del pelotón internacional.

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La Vuelta al País Vasco apenas comienza, y todo apunta a que la clasificación general seguirá moviéndose en una de las carreras más exigentes del calendario ciclista.