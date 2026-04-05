Isaac del Toro baja de puesto en el ranking de la UCI

A pesar del descenso en la clasificación, el ciclista mantiene una proyección destacada dentro de la élite, respaldada por su evolución en los últimos meses.

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa su preparación rumbo al Tour de Francia, una de las competencias más importantes del ciclismo mundial, donde hará su debut este año tras consolidarse como una de las figuras emergentes del pelotón internacional.

En su camino hacia esta cita, el nacido en Ensenada participa en distintas pruebas para llegar en óptimas condiciones, aunque recientemente recibió una actualización que modificó su posición en el ranking global.

¿Qué pasó con Isaac del Toro en el ranking UCI?

De acuerdo con la más reciente clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Del Toro descendió del segundo al tercer lugar mundial, luego de los resultados registrados en competencias recientes.

El movimiento en la tabla se produjo tras la edición 105 de la Vuelta a Cataluña, en la que el danés Jonas Vingegaard se llevó el triunfo y sumó puntos suficientes para superar al mexicano.

Vingegaard alcanzó un total de 6,885 puntos, mientras que Del Toro se quedó con 6,789 unidades, una diferencia que lo colocó en la tercera posición del ranking.

Pogacar se mantiene como líder del ciclismo mundial

El primer lugar continúa en manos del esloveno Tadej Pogacar, quien domina la clasificación con 11,635 puntos y se mantiene como la principal referencia del ciclismo internacional en los últimos años.

Además, el equipo UAE Team Emirates destaca en el ranking al contar con dos de los tres mejores ciclistas del mundo, reforzando su dominio en el circuito.

En la cuarta posición aparece Remco Evenepoel, representante del Red Bull Bora, con 5,106 puntos.

Un crecimiento acelerado en el ciclismo internacional

A pesar del descenso en la clasificación, Isaac del Toro mantiene una proyección destacada dentro del ciclismo de élite, respaldada por su evolución en los últimos meses.

A inicios de 2025, el mexicano se encontraba fuera del top 40 del ranking UCI, por lo que su actual posición refleja un crecimiento significativo en un corto periodo.

Con el Tour de Francia en el horizonte, Del Toro buscará consolidar su rendimiento y competir al más alto nivel frente a los mejores ciclistas del mundo.