 'Hoy nos sentimos superados por primera vez': Pablo Repetto

Tras caer goleado ante el Monterrey 3 por 0, el esratega del Santos, Pablo Repetto, reconoció que el rival fue mejor, pero ademàs fue contundente al señalar que es la primera vez que superan a su equipo en este torneo.

"Hoy fue justo (El resultado), hoy no tengo duda. Hoy tenemos que ser sinceros, lo dije, ¿no? No por la pregunta que me estás haciendo.; pero sí, si miramos un poquito hacia atrás, yo creo que hoy nos sentimos superados por primera vez", dijo el técnico charrúa.

Pero después vino la parte en donde habla de que merecían mejores resultados en partidos anteriores, "Después empezamos a mirar todos los partidos y quizá hay algún partido puntual que hemos perdido. Nos toca perder con uno menos, con León. Competimos de visita, creo que el equipo estuvo a la altura de Tigres, estuvo a la altura de América, que son los equipos que están arriba. Y así no ha pasado. Por diferentes motivos, bueno, sentimos que sí, que podemos un poco más".

Sin embargo más allá de eso, Repetto dijo que todo lo que diga sonará a excusas, "Pero bueno, eso también es volver a poner excusas y no ver la realidad, esta es la realidad que nos toca, tenemos la posibilidad de poder lograr la clasificación el sábado, y lo que pasó antes es un tema que, bueno, el análisis lo pueden hacer ustedes, nosotros, de lo que pasó antes, intentamos mejorar, y creo que el equipo ha tenido un crecimiento independientemente, bueno, del partido de hoy que no hicimos de los mejores partidos".

