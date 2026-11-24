Mientras el futbolista habría retomado los entrenamientos con Houston Dynamo, el club y la MLS reúnen información sobre lo ocurrido.

El futbolista mexicano Héctor Herrera recuperó su libertad luego de pagar una fianza tras ser detenido en el condado de Montgomery, Texas, por un presunto delito de conducción bajo los efectos del alcohol. Su arresto ocurrió a pocos días de que Houston Dynamo comience su participación en los playoffs de la MLS 2026.

La liberación del mediocampista, de 36 años, fue confirmada por la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery al diario estadounidense Houston Chronicle, que informó el domingo 22 de noviembre que el jugador ya no permanecía bajo custodia.

Miranda Hahs, directora de Asuntos Públicos de la corporación, confirmó que Herrera salió de prisión mediante el pago de una fianza, aunque no reveló el monto ni ofreció detalles adicionales sobre las condiciones de su liberación.

El arresto ocurrió después de un incidente registrado durante la noche del viernes 20 de noviembre, de acuerdo con la información proporcionada por Houston Dynamo, sin embargo el registro policial del futbolista quedó fechado el sábado 21.

La ficha de detención identifica al mexicano como Héctor M. Herrera López y señala el presunto delito de Driving While Intoxicated (DWI), clasificación utilizada en Estados Unidos para referirse a conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

El documento también incluye el número de registro 764350 y la referencia judicial INSTANTER CCL4.

Aunque el exseleccionado mexicano ya recuperó su libertad, el procedimiento legal continúa. El pago de una fianza únicamente le permite permanecer fuera de prisión mientras avanza el proceso correspondiente.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si se realizaron pruebas de alcoholemia, cuáles fueron sus resultados o cuándo deberá presentarse ante un juez.

Houston Dynamo y MLS ya tienen conocimiento del caso

Tras conocerse la detención, Houston Dynamo confirmó que está al tanto de lo ocurrido y que trabaja junto con la Major League Soccer para obtener más información.

Jack Holmes, gerente de comunicación del equipo, señaló al Houston Chronicle que ambas organizaciones están reuniendo datos sobre el incidente registrado durante la noche del viernes.

El club también adelantó que no ofrecerá más declaraciones hasta que considere oportuno emitir una nueva actualización.

Por el momento, no se ha anunciado una investigación disciplinaria formal ni alguna sanción deportiva contra Herrera. Tampoco existe una suspensión confirmada que le impida participar en los próximos compromisos del equipo.

¿Herrera estará disponible para los playoffs?

Después de recuperar su libertad, el mediocampista habría regresado a las actividades con Houston Dynamo. Medios estadounidenses reportaron que el mexicano se presentó a entrenar con el equipo, aunque la institución no ha confirmado oficialmente su participación en esa sesión.

La situación toma relevancia por el calendario del conjunto texano, que tiene previsto enfrentar a San Jose Earthquakes este martes 24 de noviembre, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el PayPal Park de San José, California.

El encuentro corresponde al primer partido de la serie de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste, que se disputa al mejor de tres partidos.

Hasta el momento, Houston Dynamo no ha informado si Herrera estará disponible para ese compromiso. Su participación dependerá de las decisiones que tome el club y de cualquier determinación que pueda emitir la MLS.