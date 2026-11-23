Hasta el momento no se ha identificado un pronunciamiento del Houston Dynamo o de la MLS sobre posibles medidas disciplinarias.

El futbolista mexicano Héctor Herrera fue reportado como detenido la noche del sábado 21 de noviembre en el condado de Montgomery, Texas, por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

El caso se conoce durante su segunda etapa con el Houston Dynamo, al que regresó este año después de conquistar dos títulos de liga con Toluca.

Los reportes difundidos este domingo identifican el motivo del arresto como DWI, siglas en inglés de conducción en estado de intoxicación.

Sin embargo, no se han corroborado públicamente las circunstancias de la intervención policial ni si el mediocampista permanece bajo custodia.

Sin detalles sobre su situación legal

La información disponible no precisa el monto de una posible fianza, una fecha de comparecencia ante un tribunal o si Herrera fue liberado después del arresto. Tampoco se cuenta con datos verificados sobre las pruebas que le habrían practicado.

Hasta el momento no se ha identificado un pronunciamiento del Houston Dynamo o de la MLS sobre posibles medidas disciplinarias. Por ello, no está confirmada una suspensión ni su ausencia para el próximo partido.

Houston tiene previsto enfrentar a San Jose Earthquakes el martes por la noche, en el primer encuentro de su serie de primera ronda de la Conferencia Oeste.

De campeón con Toluca a su regreso a Houston

Herrera, de 36 años, volvió al Dynamo para la temporada 2026 con un contrato que incluye una opción del club para extender su permanencia hasta junio de 2027. El regreso ocurrió después de pasar un año en el futbol mexicano con Toluca.

Durante 2025 disputó 34 encuentros en todas las competencias con los Diablos Rojos y formó parte de los planteles que ganaron los torneos Clausura y Apertura. El primero de esos campeonatos puso fin a una espera de 15 años sin un título de liga para el conjunto mexiquense.

Su incorporación a Toluca había marcado su retorno a México después de una trayectoria en Europa y Estados Unidos. Tras esa campaña, retomó su carrera en Houston, donde ya había contribuido a una de las etapas recientes más exitosas del equipo.

En su primer periodo con el Dynamo, entre 2022 y 2024, acumuló 82 partidos, ocho goles y 22 asistencias en todas las competencias. En 2023 ayudó al club a conquistar la US Open Cup y a alcanzar la final de la Conferencia Oeste.

Su aportación también coincidió con dos clasificaciones consecutivas a la postemporada y con los récords del equipo de 54 puntos y ocho victorias como visitante durante la campaña regular de 2024.