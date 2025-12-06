Guadalajara conoce que equipos recibirá en el Mundial 2026

La capital jalisciense se prepara para recibir a miles de aficionados nacionales e internacionales que viajarán para vivir la experiencia mundialista

Tras el Sorteo de la FIFA para el Mundial 2026, Guadalajara confirma su papel como una de las sedes clave en México, albergando partidos de la fase de grupos que prometen alta convocatoria. El Estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan, será escenario de cuatro encuentros, incluido el segundo partido de grupo de la Selección Mexicana el jueves 18 de junio de 2026, una fecha que ya se perfila como histórica para la afición local.

El calendario general del torneo contempla 104 partidos con la participación de 48 equipos, distribuidos en 16 sedes de tres países: Canadá, México y Estados Unidos. En ese contexto, la capital jalisciense se prepara para recibir a miles de aficionados nacionales e internacionales que viajarán para vivir la experiencia mundialista en una de las ciudades con mayor tradición futbolera del país.

¿Qué equipos jugarían en Guadalajara durante el Mundial 2026?

Algunas selecciones que quedaron vinculadas a partidos asignados en el Estadio Guadalajara, podrían tener presencia en territorio jalisciense durante la fase de grupos:

11 de junio | Partido 2 | Grupo A

Corea del Sur vs Dinamarca o Macedonia del Norte / Irlanda o República Checa

vs / 18 de junio | Partido 28 | Grupo A

México vs Corea del Sur

vs 23 de junio | Partido 48 | Grupo K | Estadio Akron

26 de junio | Partido 66 | Grupo H | Estadio Akron

Selecciones del Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Congo / Jamaica / Nueva Caledonia

Selecciones del Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Un estadio con historia y proyección internacional

Construido sobre un terreno elevado y con un diseño esférico similar al de un coliseo, el Estadio Guadalajara es uno de los recintos más llamativos que albergarán partidos del Mundial 2026. Inaugurado en 2010, cuenta con una capacidad para 48 mil espectadores y ha sido el hogar del Guadalajara, equipo que ha vivido importantes logros en este inmueble, tanto en su rama varonil como femenil.

Entre sus antecedentes recientes destacan la obtención del doblete de liga y copa en el Clausura 2017, la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018 y dos títulos de la liga femenil en 2017 y 2022. Además, el inmueble fue una de las sedes principales de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en 2011 y de los Juegos Panamericanos ese mismo año.