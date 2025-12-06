Conoce cómo quedaron conformados los grupos para el Mundial 2026

Tras el sorteo del Mundial 2026, quedaron definidos los grupos y las selecciones que los integrarán de cara a la mayor justa futbolera

La gala en el emblemático Kennedy Center de Washington D.C. marcó el último gran paso rumbo al Mundial 2026.

Con la presencia de presidentes de federaciones, directores técnicos, figuras invitadas y jefes de Estado, el sorteo definió el destino de las 42 selecciones ya clasificadas, además de los seis boletos pendientes por repechaje.

Sheinbaum celebra que México recibe su tercer Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el orgullo nacional por albergar por tercera ocasión la Copa del Mundo.

"Orgullosas, orgullosos de recibir por tercera vez la copa mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación. Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales".

Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026

Tras respetar las restricciones de confederación, y con los duelos pendientes del repechaje, así se formaron los sectores:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Playoff D UEFA

Grupo B: Canadá, Playoff A UEFA, Qatar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Playoff C UEFA

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Playoff B UEFA, Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, FIFA Playoff 2, Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, FIFA Playoff 1, Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

#GrupoA | @FIFAWorldCup 2026. ✨



MÉXICO 🇲🇽

Corea del Sur 🇰🇷

Sudáfrica 🇿🇦

Repesca Europa 4 🌍



Este Grupo representa mucho más que rivales: es el comienzo de un camino que recorreremos en casa, acompañados por millones de voces que sienten, viven y sueñan con nosotros.… pic.twitter.com/flfzNRm4oK — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 5, 2025

El Grupo de la Muerte

Entre los 12 sectores, el Grupo H destaca como el más exigente, ya que se encuentra España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Una potencia mundial, una selección africana que debutará en el Mundial, una Arabia Saudita con un técnico experimentado, además de Uruguay que cuenta con figuras de élite, sin duda lo convierten en el grupo más duro del torneo.

México vs Sudáfrica, el partido inaugural

El partido inaugural será el 11 de junio, con México estrenando el torneo en el Estadio Azteca fente a la selección de Sudáfrica.

Ese mismo día, en el Estadio Akron de Guadalajara, se disputará el segundo duelo del Grupo A.

La Gran Final está programada para el 19 de julio.

México vs Sudáfrica, el partido inaugural.

Con información de elhorizonte.mx