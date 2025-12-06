Conoce cómo quedaron conformados los grupos para el Mundial 2026

La gala en el emblemático Kennedy Center de Washington D.C. marcó el último gran paso rumbo al Mundial 2026.
Con la presencia de presidentes de federaciones, directores técnicos, figuras invitadas y jefes de Estado, el sorteo definió el destino de las 42 selecciones ya clasificadas, además de los seis boletos pendientes por repechaje.
Sheinbaum celebra que México recibe su tercer Mundial
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el orgullo nacional por albergar por tercera ocasión la Copa del Mundo.
"Orgullosas, orgullosos de recibir por tercera vez la copa mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación. Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales".
Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026
Tras respetar las restricciones de confederación, y con los duelos pendientes del repechaje, así se formaron los sectores:
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Playoff D UEFA
- Grupo B: Canadá, Playoff A UEFA, Qatar, Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Playoff C UEFA
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Playoff B UEFA, Túnez
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, FIFA Playoff 2, Noruega
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
- Grupo K: Portugal, FIFA Playoff 1, Uzbekistán, Colombia
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
El Grupo de la Muerte
Entre los 12 sectores, el Grupo H destaca como el más exigente, ya que se encuentra España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
Una potencia mundial, una selección africana que debutará en el Mundial, una Arabia Saudita con un técnico experimentado, además de Uruguay que cuenta con figuras de élite, sin duda lo convierten en el grupo más duro del torneo.
México vs Sudáfrica, el partido inaugural
El partido inaugural será el 11 de junio, con México estrenando el torneo en el Estadio Azteca fente a la selección de Sudáfrica.
Ese mismo día, en el Estadio Akron de Guadalajara, se disputará el segundo duelo del Grupo A.
La Gran Final está programada para el 19 de julio.
