 Georgia hace historia al clasificar a su primera Eurocopa

La Selección de Georgia logró hacer historia al clasificar por primera vez en su historia a la Eurocopa 2024 tras derrotar con un hombre menos a Grecia en la tanda de penales.

El equipo georgiano alcanzó la final por un lugar en la EURO 2024 después de derrotar a Luxemburgo y resistir con un jugador menos en el último partido para superar a Grecia en la definición desde el punto penal.

Los Cruzados se unirán al grupo F, donde se encuentran Portugal, Turquía y la República Checa.

Cabe recordar que los griegos se coronaron inesperadamente de la Eurocopa en 2004, sin embargo no logró clasificarse para la fase final en esta ocasión. Su última participación en el torneo fue en 2012, donde fue eliminada en cuartos de final por Alemania con un marcador de 4-2.

El partido clave fue crucial para definir uno de los últimos tres equipos invitados a la EURO 2024. Se trató de un encuentro intenso que se extendió más allá de los 120 minutos reglamentarios, llegando a la tanda de penales para determinar el clasificado.

Georgia book their place at a major tournament for the first time! 🇬🇪🤩#EURO2024 pic.twitter.com/4SzQXsst1A