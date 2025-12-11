Final ida Tigres vs Toluca: ¿En dónde ver el partido?

Este jueves será el primer enfrentamiento en busca del título del Apertura 2025 de la Liga MX, partido que podrás disfrutar a través de Azteca Deportes

Todo está listo para el arranque de la final del futbol mexicano que enfrentará a Toluca contra Tigres, un duelo que será inédito en busca del campeón del Apertura 2025.

Tigres, comandado por el estratega argentino Guido Pizarro, buscará este jueves imponer condiciones en el Volcán universitario, con el silbatazo inicial programado a las 20:00 horas.

Además de salir a confirmar a su defensa como la mejor del campeonato, en el ataque contará con el argentino Ángel Correa, su compatriota Juan Brunetta, el francés André Pierre Gignac, el uruguayo Fernando Gorriarán y Diego Lainez.

Los dos cuadros llegaron a la final sin vencer a sus rivales. Toluca empató 3-3 la serie con Monterrey y Tigres hizo un 2-2 con Cruz Azul; eliminaron a sus oponentes por mejor posición en la fase regular.

En dónde ver la transmisión de la final de ida

El duelo de ida de la final lo podrás disfrutar a tráves de la señal de Azteca 7 con la naracción y comentarios del equipo de Azteca Deportes, a partir de las 19:50 horas.

Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣

aztecadeportes.com⁣⁣

APP Azteca Deportes

La previa del partido en Azteca Noreste

Además, no te pierdas la mejor previa, la de Azteca Noreste, desde la cancha del estadio Universitario por la señal del canal 7.2 y nuestras redes sociales.