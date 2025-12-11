¿Huele a campeón? Tigres tiene de hijo a Toluca en eliminatorias

Desde la existencia de los torneos cortos, felinos y "Diablos" se enfrentaron en seis ocasiones en Liguilla, en los cuales, en cinco ocasiones, avanzó Tigres

La Liguilla del Apertura 2025 le ha presentado a Tigres varios rivales que se le suelen dar bien en instancias definitorias, pero contra ninguno es tan dominante como lo es ante Toluca, su rival para la Final.

¿Cuál es el historial entre Tigres y Toluca?

Desde la existencia de los torneos cortos, felinos y "Diablos" se enfrentaron en seis ocasiones en Liguilla, en los cuales, en cinco ocasiones, avanzó el equipo regio.

El primer enfrentamiento fue en los Cuartos de Final del Clausura 2003, donde los felinos se llevaron el pase a la siguiente ronda por global de 4-3. El siguiente torneo se volvieron a enfrentar, ahora en Semifinales, y los auriazules volvieron a avanzar por global de 2-1.

Muchas cosas cambiaron durante los 11 años que pasaron para que ambos se volvieran a enfrentar en Liguilla, pero lo que no cambió fue la tendencia de que Tigres avance, pues en el Apertura 2014 se plantó a la Final luego de pasar por su posición en la tabla, luego de un global de 0-0 para el olvido.

Ambos se reencontraron en el Apertura 2015 y otra vez los regios eliminaron al Toluca, ahora por global de 2-0 en las Semifinales. Para no variar, en el Repechaje del Apertura 2020, los felinos volvieron a echar al "Diablo", con victoria de 2-1.

Finalmente, su buena racha llegó hasta el Clausura 2023, semestre en el que los regios le ganaron 5-4 al Toluca, que estuvo a solo un par de minutos de romper su maldición, pero un gol de Sebastián Córdova puso a los suyos en la Final.

Y no solo en Liga...

Este dominio auriazul también permeó en otras competiciones. El primer capítulo llegó en la Interliga 2005, donde Tigres derrotó 2-0 en la Final a unos escarlatas que justo pasaban por uno de los mejores momentos de su historia.

Ni en la Copa MX se terminó la paternidad, pues se toparon en los Cuartos de Final de la Copa Apertura 2014, con los de San Nicolás avanzando nuevamente por marcador de 2-0.

Tarde, pero seguro

Fue hasta el Clausura 2025 que Toluca se sacudió el mal paso contra Tigres, luego de que le pegó un 4-1 en el global, con el que avanzó a la Final del torneo anterior, en el que, a la postre, salió campeón ante el América.

¿Cuándo es la Final entre Toluca y Tigres?

La Final de Ida se celebrará este 11 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Universitario; mientras quela Vuelta será el domingo 14 a las 19:0 horas en el Nemesio Diez. Ambos se podrán disfrutar en la señal de Azteca 7.