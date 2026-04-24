FIFA descarta reemplazar a Irán por Italia en el Mundial

La propuesta buscaba abrir una vía extraordinaria para la inclusión de Italia, apelando a su historial en el torneo, donde cuenta con cuatro títulos.

La FIFA e Italia rechazaron una propuesta impulsada desde el entorno de Donald Trump para que la selección italiana participe en el Mundial 2026 en lugar de Irán. La idea fue descartada por considerarse inviable y fuera del reglamento del torneo.

La iniciativa fue promovida por un enviado cercano al gobierno estadounidense, quien planteó la posibilidad de excluir a Irán del certamen y otorgar su lugar a Italia, pese a que el equipo europeo no logró clasificarse en la cancha.

¿Por qué rechazaron la propuesta?

Autoridades italianas calificaron la idea como inapropiada y señalaron que la participación en un Mundial debe ganarse en el terreno de juego, no mediante decisiones externas.

Además, el reglamento de la FIFA establece que, en caso de una eventual baja, el reemplazo debería pertenecer a la misma confederación, lo que dejaría fuera a Italia y favorecería a otro equipo asiático.

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La situación de Irán en el Mundial

Irán obtuvo su clasificación de forma directa tras liderar su grupo en las eliminatorias asiáticas, por lo que mantiene su lugar en el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a tensiones políticas recientes, el equipo no ha solicitado retirarse de la competencia, y el organismo rector del futbol reiteró que su participación sigue en pie.

Italia, fuera del Mundial 2026

La selección de Italia quedó fuera del Mundial tras ser eliminada en el repechaje europeo, lo que marcará su tercera ausencia consecutiva en la competencia.

La propuesta buscaba abrir una vía extraordinaria para su inclusión, apelando a su historial en el torneo, donde cuenta con cuatro títulos, pero no encontró respaldo ni en autoridades deportivas ni en la FIFA.