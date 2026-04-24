Estados Unidos pide a FIFA quitar a Irán por Italia en el Mundial

A medida que se acerca la gran cita mundialista de 2026, la tensión geopolítica ha logrado filtrarse en el césped. Este miércoles 22 de abril, una propuesta lanzada desde el seno del gobierno estadounidense ha sacudido los cimientos de la FIFA, poniendo en duda la participación de la selección de Irán debido al complejo conflicto bélico que atraviesa la región asiática.
El 'prestigio' por delante
Paolo Zampolli, enviado especial del presidente de los Estados Unidos para alianzas globales, encendió la mecha al revelar en una entrevista para el Financial Times que ha solicitado formalmente la exclusión de Irán. Su propuesta para llenar la vacante no es otra que la selección de Italia.
"Confirmo que le he sugerido a Trump y a Gianni Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo", declaró Zampolli.