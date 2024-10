Fallece Fernando Valenzuela, leyenda de los Dodgers

El mundo del béisbol está de luto tras la confirmación del fallecimiento del legendario pitcher mexicano Fernando "Toro" Valenzuela, quien murió a los 63 años.

La noticia fue dada a conocer por los Dodgers de Los Ángeles el pasado 22 de octubre a través de su cuenta oficial en la red social X, sorprendiendo a sus fanáticos y al mundo del deporte en general.

Valenzuela, un ícono indiscutible de las Grandes Ligas y del equipo angelino, había estado enfrentando problemas de salud durante las últimas semanas.

La noche del 22 de octubre comenzaron a circular rumores sobre el fallecimiento de Valenzuela, a pesar de que se había reportado una mejoría en su estado de salud.

Sin embargo, fue el propio equipo de los Dodgers quien confirmó la triste noticia al compartir una imagen en redes sociales que anunciaba el deceso del célebre ex-beisbolista.

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of legendary pitcher Fernando Valenzuela. pic.twitter.com/MXeBlDzDWJ