 Sergio Canales rompe el silencio sobre altercado con Demichelis

"Se ha hablado mucho de este tema y creo que es importante para todos, sobre todo para el equipo. Solo quiero que sepan que estoy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó porque, por mi parte, no he hecho nada malo y nunca he querido perjudicar a este equipo con el que saben que me siento muy identificado y con el que, desde que he llegado, he dejado todo en cada entrenamiento y cada partido", compartió.