Estas selecciones estarán en la CDMX por el Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México ha sido confirmado como la sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, programado para el jueves 11 de junio de 2026. Con ello, este recinto se convertirá en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras haber sido escenario de momentos históricos en los torneos de 1970 y 1986. La noticia coloca nuevamente a la capital del país en los reflectores internacionales, consolidándola como uno de los epicentros del fútbol mundial.

¿Qué selecciones estarían en el Estadio Ciudad de México?

El Estadio Ciudad de México quedó vinculado a varios encuentros clave del torneo, por lo que podría recibir selecciones de alto perfil internacional en fase de grupos y rondas de eliminación directa. Este sería el escenario proyectado para la capital del país:

Jueves 11 de junio | Partido inaugural | Fase de Grupos

México vs Sudáfrica

vs Miércoles 17 de junio | Fase de Grupos

Selecciones del Grupo K : Portugal , Jamaica / Congo / Nueva Caledonia , Uzbekistán y Colombia

Selecciones del : , , y Miércoles 24 de junio | Fase de Grupos

México vs Play-off UEFA D

vs Martes 30 de junio | Dieciseisavos de Final

Líder del Grupo A vs 3º del Grupo C, E, F, H o I

vs Domingo 5 de julio | Octavos de Final

El partido se jugará entre el ganador del encuentro del 30 de junio en CDMX y el vencedor de 1º L vs 3º del Grupo E, H, I, J o K

Un estadio con historia y una ciudad que respira fútbol

Inaugurado en 1966 y con capacidad aproximada para 83,000 aficionados, el Estadio Ciudad de México ha recibido a figuras legendarias como Pelé y Diego Armando Maradona. Actualmente, es casa del Club América y Cruz Azul, además de albergar partidos de la Selección Mexicana. Su legado incluye también la final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2011, donde se estableció un récord de asistencia de 98,943 espectadores.

Más allá del estadio, la Ciudad de México destaca por su enorme tradición futbolera y cultural. Considerada la mayor área metropolitana del hemisferio occidental y la ciudad hispanohablante más grande del mundo, cuenta con tres equipos de primera división y un promedio de 75 partidos profesionales al año. Con el inicio del Mundial 2026, la capital se prepara para recibir a miles de visitantes, reafirmando su papel como una de las sedes más emblemáticas de la historia de la FIFA.