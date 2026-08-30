Enric Mas toma el liderato tras abandono de Pogacar

Enric Mas asumió el liderato de la Vuelta tras la caída de Tadej Pogacar, mientras Bryan Coquard ganó la octava etapa en Xeraco

La Vuelta a España vivió una de sus jornadas más inesperadas. Enric Mas terminó al frente de la clasificación general después de que Tadej Pogacar, hasta entonces líder, abandonara la competencia tras sufrir una fuerte caída durante la octava etapa.

La jornada, de 171 kilómetros entre Puçol y Xeraco, también tuvo como protagonista al francés Bryan Coquard, quien consiguió el triunfo al esprint en un cierre accidentado.

Los problemas comenzaron desde los primeros kilómetros, cuando una caída durante la salida neutralizada dejó fuera de competencia a Diego Uriarte y Gaffuri. Posteriormente, Sinuhé Fernández protagonizó una escapada que animó el recorrido.

Pogacar queda fuera de la Vuelta

La gran noticia llegó a 32 kilómetros de la meta. Mientras Xavier Mikel Azparren permanecía en fuga y los equipos de los velocistas comenzaban a preparar el esprint, Pogacar sufrió una violenta caída.

El esloveno terminó con una ceja abierta, un traumatismo craneoencefálico y daños en la clavícula izquierda. Los médicos de la carrera lo atendieron en el lugar, pero sus lesiones le impidieron continuar.

El abandono puso fin a la participación del doble campeón mundial y ganador de cinco Tours de Francia, quien buscaba ampliar su palmarés con el título de la Vuelta a España.

Además, se trata del primer abandono de Pogacar en una carrera por etapas desde que inició su trayectoria profesional.

Enric Mas recibe el maillot rojo

La salida de Pogacar modificó por completo la clasificación general y colocó a Enric Mas como nuevo líder de la Vuelta.

El ciclista español calificó la situación como “agridulce” y reconoció que nadie desea beneficiarse de la caída de un rival. Por respeto a Pogacar, quien era trasladado a un hospital, Mas decidió no vestir el maillot rojo durante el podio.

El español parte ahora con una ventaja de 1 minuto y 11 segundos sobre el austríaco Felix Gall, mientras Primoz Roglic ocupa la tercera posición a 1 minuto y 33 segundos.

Sepp Kuss es cuarto, a 2:15; Oscar Onley marcha quinto, a 2:16, y el ecuatoriano Richard Carapaz aparece sexto, a 2:22.

Coquard consigue su primera victoria en una grande

La jornada todavía reservaba más incidentes. Carlos Rodríguez y Carlos Canal también estuvieron involucrados en una caída, mientras Xavier Mikel Azparren intentaba mantenerse en fuga.

Los equipos Visma, Brennan y Van Aert trabajaron para llevar la carrera hacia el esprint. Sin embargo, otra caída en la recta final redujo considerablemente el grupo que disputaría la victoria.

Entre aproximadamente una veintena de corredores, Bryan Coquard fue el más rápido y consiguió una victoria histórica, pues hasta ahora no había ganado una etapa en ninguna de las grandes vueltas.

El francés, de 34 años, cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 47 minutos y 6 segundos, a una velocidad promedio de 45.3 kilómetros por hora. Mads Pedersen terminó segundo y Jordi Meeus completó el podio.

La novena etapa, entre La Vila Joiosa y el Alto de Aitana, será uno de los primeros grandes desafíos para Enric Mas como líder. El recorrido tendrá 187.4 kilómetros y acumulará 5 mil 166 metros de desnivel.

El pelotón deberá superar los puertos de Taberna, Miserat, Tollos, Tudons y Benifallim antes de afrontar el Alto de Aitana, una subida de 22 kilómetros que llevará directamente hasta la meta.

Con Pogacar fuera de la competencia, la lucha por la clasificación general queda completamente abierta.