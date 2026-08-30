Pogacar abandona la Vuelta tras sufrir una fuerte caída

Tadej Pogacar, líder de la Vuelta a España, abandonó la carrera tras sufrir una caída que le provocó daños en la clavícula izquierda

Tadej Pogacar se despidió de la Vuelta a España 2026 de manera inesperada. El esloveno, líder de la clasificación general, abandonó la competencia durante la octava etapa después de sufrir una fuerte caída a 32 kilómetros de la meta.

El ciclista del UAE Team Emirates fue atendido por los médicos de la carrera tras el accidente. Presentaba heridas y daños visibles en la zona de la clavícula izquierda.

Pogacar intentó volver a montar su bicicleta, pero el estado de su hombro y las molestias que presentaba lo llevaron finalmente a desistir.

Tadej Pogacar🇸🇮 se retira de la Vuelta a España.



El ciclista esloveno estaba dominando la carrera desde la primera etapa y hoy tuvo una fuerte caída.

Queda esperar cual es la gravedad de la lesión.pic.twitter.com/AeuISt1eFO — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 29, 2026 Primer abandono en una carrera por etapas La retirada representa un hecho inédito en la trayectoria profesional de Pogacar. En diez temporadas dentro del circuito UCI y después de participar en nueve grandes vueltas, el esloveno nunca había abandonado una carrera por etapas. El accidente también supone un duro golpe para uno de los principales favoritos a conquistar la edición 81 de la Vuelta a España. Dominaba la clasificación general Pogacar llegaba a la octava etapa como claro líder de la competencia. El ciclista había conseguido tres victorias de etapa y mantenía una ventaja de 3 minutos y 50 segundos sobre el español Enric Mas. Su compatriota Primoz Roglic ocupaba otra de las posiciones principales, a 4 minutos y 50 segundos del líder. Con esa ventaja, Pogacar avanzaba como el gran candidato para ganar la Vuelta y acercarse al selecto grupo de corredores que han conseguido conquistar las tres grandes vueltas del ciclismo. Después de recibir atención en carretera, Pogacar hizo un gesto negativo que confirmó su decisión de abandonar la carrera. El doble campeón mundial terminó subiendo a una ambulancia para ser trasladado a un hospital en Valencia, donde deberá ser evaluado por las lesiones sufridas durante la caída.