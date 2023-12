En Rayados siguen escuchando ofertas por Funes Mori

José Antonio Noriega habló este martes en conferencia de prensa sobre el tema, donde aseguró que, “Rogelio (Funes Mori), es un jugador especial que tiene un contrato que está por terminar. "Está en evaluación para ver si dentro de seis meses él y nosotros decidimos extenderlo. Rogelio entra en planes, tiene contrato, la de Gremio convenía en nuestra parte, pero no para Rogelio”.

El presidente deportivo de Monterrey aseguró que sin importar lo que suceda con el “Mellizo”, la institución busca concretar la llegada de un delantero para el próximo torneo que arranca a mediados de enero.

“Pensamos traer a alguien en esa posición, llegará el punto en que debemos tomar una decisión según la postura de Rogelio, de quien abandona el club, quien no forma parte de la plantilla para que llegue este centro delantero. Hemos recibido preguntas sobre Rodrigo Aguirre, los tiempos los van a marcar circunstancias, el análisis de Rogelio y su agente”, agregó Noriega.

¿Quiénes se van?

Monterrey busca darle una nueva cara al equipo este Clausura 2024, es por eso que Joao Rojas y Jonathan González serían los primeros sacrificados para el próximo año.

“Se ha hablado con ellos y se les dijo que la intención es que no sigan formando parte del plantel, estamos viendo las alternativas. La salida de Joao abre una plaza de extranjero para poder recibir a un jugador en cualquier posición del campo”, afirmó ´Tato’.

A estos dos jugadores se sumaría la posible baja de Alfonso González, por quien están escuchando ofertas, “Poncho es de los que más menciones tiene de equipos en México. A veces eso solo queda en preguntas y no son ofertas. Para Poncho ha habido avances, con él no hemos hablado nada, porque no han valido la pena, pero es verdad que hay equipos preguntando, son más de dos”, sentenció.

Rayados debutará en el torneo Clausura 2024 el 13 de enero, cuando reciba a Puebla en casa.

