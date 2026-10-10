El Hijo de Fishman recupera su libertad tras acuerdo reparatorio

La familia del referí 'El Búho' otorgó el perdón legal tras alcanzarse un convenio entre ambas partes, por lo que no fue necesario extender el caso

El luchador El Hijo de Fishman recuperó su libertad durante las primeras horas de este viernes, luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la familia del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como"El Búho", quien falleció tras recibir un martinete durante una función celebrada en Hidalgo.

La defensa del gladiador informó que la resolución del caso se logró mediante un mecanismo alternativo de solución de controversias, el cual incluyó una reparación del daño y permitió concluir el procedimiento penal que se seguía en su contra por el presunto delito de homicidio culposo.

De acuerdo con representantes del despacho jurídico que llevó la defensa, la familia de la víctima otorgó el perdón legal tras alcanzarse un convenio entre ambas partes, por lo que no fue necesario extender el caso a etapas posteriores del proceso judicial.

"Se logró un acuerdo reparatorio y una reparación del daño en el cual el señor Fishman ya está en libertad", señalaron los abogados del luchador en una declaración difundida por la promotora El Patrón Espectáculos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente los montos ni las condiciones específicas del acuerdo alcanzado entre la defensa y los familiares del árbitro fallecido.

Una tragedia que conmocionó a la lucha libre

El caso sacudió al ámbito luchístico nacional luego de que"El Búho", de 75 años de edad, perdiera la vida durante la función "Deslealtades", realizada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo

Durante el combate estelar entre El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG, el réferi recibió diversos castigos como parte del espectáculo, pero fue un martinete aplicado por el luchador lo que derivó en la emergencia. Tras el impacto, "El Búho" quedó inmóvil sobre la lona y posteriormente los servicios médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Luego de los hechos, autoridades hidalguenses detuvieron al luchador y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició las investigaciones correspondientes por presunto homicidio culposo.

Anuncian postura pública

Tras recuperar su libertad, la promotora que representa al luchador adelantó que en los próximos días se ofrecerá una conferencia de prensa en la que participarán El Hijo de Fishman, sus abogados y familiares, con el propósito de dar a conocer más detalles sobre el caso y fijar una postura oficial respecto a los acontecimientos que derivaron en la muerte del experimentado réferi.

La muerte de"El Búho", quien contaba con una trayectoria cercana a tres décadas dentro de la lucha libre hidalguense, generó una profunda consternación entre aficionados, promotores y trabajadores del pancracio mexicano.