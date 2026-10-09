Muere referi en función de lucha libre tras recibir un martinete

Pese a que recibió atención médica de urgencia en el mismo recinto, los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida

El mundo de la lucha libre se vistió de luto, pues aunque muchos critican a este deporte por ser un espectáculo sin afán de dañar a nadie, sigue siendo una actividad de alto riesgo que puede cobrar vidas.

En esta ocasión, la víctima fue el señor Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho" en el mundo de la lucha libre independiente, actividad a la que dedicó su vida a tal grado que perdió la vida en un ring.

Este trágico suceso ocurrió durante una función en Hidalgo, cuando el luchador Hijo de Fishman le aplicó el peligroso movimiento conocido como martinete al réferi, quien se desvaneció en el cuadrilátero.

Pese a que recibió atención médica de urgencia en el mismo recinto, los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Promotora se despide de 'El Búho'

Promociones Zumaya, empresa que organizó el evento, dedicó unas palabras para Gerardo Germán Pineda, destacándolo como un gran profesional de los encordados.

Habrían detenido al Hijo de Fishman

Trascendió que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo detuvo al luchador conocido como el Hijo de Fishman por utilizar este movimiento que terminó con el fallecimiento del referi.

De momento no existe información oficial sobre esta detención o posibles medidas legales en contra del rudo.

¿Qué es un martinete?

El martinete es un movimiento clásico de la lucha libre que tiene fama de devastador, no solo dentro del mundo del deporte espectáculo, sino en la vida real, pues se requiere de una gran coordinación para poder aplicarlo de forma segura.

La peligrosidad del movimiento se debe a que el luchador carga a su rival boca abajo y estrella su cabeza contra la lona. Debido a su impacto visual, el martinete es considerado el movimiento más "poderoso" en la lucha libre.

En México, este movimiento se hizo conocido gracias al luchador Abismo Negro, quien era conocido como el "Rey del Martinete" por su maestría para aplicarlo.

Por otro lado, fue el luchador estadounidense Undertaker quien lo hizo conocido a nivel mundial, pues su famosa "Tumba Rompecuellos" era su golpe insignia del que poquísimos luchadores lograron safarse.

Debido a su peligrosidad, en las grandes compañías de lucha libre debe aprobarse su aplicación antes de una lucha, pues un mínimo error puede terminar en tragedia y solo lo realizan ciertos luchadores o se usa en ocasiones muy específicas.