Donovan Carrillo cierra en el lugar 15 en Cuatro Continentes

Donovan Carrillo cerró en el lugar 15 del Cuatro Continentes en Pekín, consolidándose entre la élite previo a Milano-Cortina 2026

El patinador mexicano Donovan Carrillo finalizó en el sitio 15 del Campeonato Cuatro Continentes, celebrado en Pekín, China, en lo que fue su última competencia antes de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El tapatío sumó 213.05 puntos, resultado de 74.00 unidades en el programa corto y 139.05 en el programa libre, consolidándose entre los mejores patinadores del mundo.

Donovan Carrillo lo volvió a hacer 🇲🇽✨⁰Con mejor marca personal, finalizó 15º (213.05 pts) en el Cuatro Continentes de Patinaje Artístico en Beijing 2026.⁰Ahora, el mexicano se desliza directo hacia la hazaña en Milano-Cortina 2026 🏔️🔥 pic.twitter.com/P6IR7VY6cs — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) January 25, 2026

Remontada en el programa libre

Durante su rutina libre, Carrillo cometió algunos errores en la primera parte de su presentación; sin embargo, logró recomponerse y cerrar con fuerza, lo que le permitió remontar posiciones en la clasificación general.

La medalla de oro fue para el japonés Kao Miura, quien acumuló 273.73 puntos.

La plata quedó en manos del surcoreano Junhwan Cha, con 273.62 unidades, mientras que el japonés Sota Yamamoto completó el podio al registrar 270.07 puntos.

Donovan Carrillo será uno de los abanderados de México en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, junto con la esquiadora Sara Shleper.

La justa invernal arrancará oficialmente el 6 de febrero, con Carrillo como una de las principales cartas nacionales.