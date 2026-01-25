Donovan Carrillo hace historia; avanza a la final en Beijing 2026

El mexicano Donovan Carrillo clasificó a la final del Campeonato Cuatro Continentes en China, como parte de su preparación rumbo a Milano-Cortina 2026

Donovan Carrillo continúa consolidándose como el máximo referente del patinaje artístico mexicano a nivel internacional.

El atleta originario de Zapopan, Jalisco, logró una actuación histórica al clasificar a la final del Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico Beijing 2026.

El certamen, que se celebra en China, forma parte de la preparación del mexicano rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Donovan Carrillo brilla en Beijing 🇨🇳✨

Magnífica actuación en el programa corto del Campeonato Cuatro Continentes: 74.00 pts, lugar 14 y boleto a la final 💪⛸️

Último gran ensayo rumbo a Milano-Cortina 2026 pic.twitter.com/b2zeNJ7E3w — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) January 24, 2026

Clasificación a la final

Carrillo participó en el programa corto varonil, donde obtuvo una puntuación de 74.00 unidades.

Este resultado lo colocó en la posición 14 de la clasificación general, suficiente para asegurar su boleto a la gran final del torneo, que reúne a los mejores patinadores de Asia, América, Oceanía y África.

Con este desempeño, el mexicano competirá por el título y contará con el respaldo de la afición nacional.

La final del Campeonato Cuatro Continentes está programada para este sábado 24 de enero, alrededor de las 22:40 horas (tiempo del centro de México).

Rumbo a Milano-Cortina 2026

El avance de Carrillo se da apenas días después de haber sido nombrado abanderado de la delegación mexicana por la presidenta Claudia Sheinbaum, rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

El patinador disputará sus segundos Juegos Olímpicos, tras su histórica participación en Beijing 2022, donde se convirtió en el primer mexicano en clasificar a una final olímpica en patinaje artístico varonil.

El Campeonato de los Cuatro Continentes representa una de las últimas competencias de alto nivel antes de la cita olímpica en Italia, que se celebrará del 6 al 22 de febrero de 2026.

Carrillo llegará a Milano-Cortina con experiencia olímpica, un amplio calendario internacional y la responsabilidad de encabezar a la delegación mexicana, reafirmando su papel como figura clave de los deportes invernales del país.