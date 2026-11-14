Disputan segunda parte de la jornada cinco de Liga de Naciones

Por: Fernanda Izaguirre 13 Noviembre 2026, 20:29 Compartir

El conjunto neerlandés firmó una contundente goleada por siete a cero para afianzarse en la cima del sector con once unidades.

La actividad de la fase de grupos de la Liga de Naciones continuó este día con una intensa cartelera de encuentros que definieron el rumbo de los diferentes sectores en esta jornada. Grupo B: Países Bajos arrolla y Alemania se impone a domicilio Países Bajos 7-0 Grecia: El conjunto neerlandés firmó una contundente goleada con anotaciones de Crysencio Summerville (6'), un triplete y doblete de asistencias reflejado en los goles de Tijjani Reijnders (12', 18', 33'), Jurriën Timber (40', 59') y Donyell Malen (61'). Con este resultado, Países Bajos se afianza en la cima del sector con 11 puntos, dejando a Grecia en la segunda posición con 8 unidades.

El conjunto neerlandés firmó una contundente goleada con anotaciones de (6'), un triplete y doblete de asistencias reflejado en los goles de (12', 18', 33'), (40', 59') y (61'). Con este resultado, Países Bajos se afianza en la cima del sector con 11 puntos, dejando a Grecia en la segunda posición con 8 unidades. Serbia 1-3 Alemania: La selección alemana se llevó la victoria como visitante gracias a un autogol de Srdan Babić (3'), seguido por los tantos de Florian Wirtz (14') y Brajan Gruda (50'). Srdan Babić descontó para los locales al 56', en un duelo donde Serbia sufrió la expulsión de Vanja Dragojević al 76'. Alemania llega a 8 puntos para ubicarse tercera, mientras que Serbia se mantiene en el fondo sin unidades. Grupo E: Suiza y Eslovenia dividen puntos; Escocia frena a Macedonia del Norte Eslovenia 0-0 Suiza: En un cerrado duelo disputado en la fase de grupos, eslovenos y suizos repartieron unidades tras un empate sin goles. Suiza se mantiene firme en el liderato del sector con 13 puntos, mientras que Eslovenia marcha segunda con 8 unidades.

En un cerrado duelo disputado en la fase de grupos, eslovenos y suizos repartieron unidades tras un empate sin goles. Suiza se mantiene firme en el liderato del sector con 13 puntos, mientras que Eslovenia marcha segunda con 8 unidades. Escocia 2-1 Macedonia del Norte: El cuadro escocés se impuso gracias a un doblete de John McGinn (54' y 74', este último de penal), superando la anotación momentánea de Elmin Rastoder al 57'. Escocia sube al tercer puesto con 7 unidades, mientras que Macedonia del Norte se queda en el fondo sin puntos. Grupo K: Empates y lucha abierta Eslovaquia 2-2 Islas Feroe: En un vibrante encuentro, los eslovacos rescataron el empate con goles de Erik Prekop (17') y Lukáš Haraslín (74'), contrarrestando las anotaciones visitantes de Viljormur Davidsen (30' de penal) y Áki Samuelsen (48'). Eslovaquia se mantiene en la parte alta con 11 puntos, mientras Islas Feroe suma 5 unidades.

En un vibrante encuentro, los eslovacos rescataron el empate con goles de (17') y (74'), contrarrestando las anotaciones visitantes de (30' de penal) y (48'). Eslovaquia se mantiene en la parte alta con 11 puntos, mientras Islas Feroe suma 5 unidades. Moldavia y Kazajistán se enfrentaron en el transcurso de hoy en este mismo grupo. Te recomendamos: Vence escuadra moldava dos goles a uno a cuadro kazajo Grupo L: Islandia y Estonia imponen condiciones Luxemburgo 0-1 Estonia: Un solitario tanto de Maksim Paskotši al minuto 42 bastó para que el conjunto estonio sumara tres puntos vitales como visitante, llegando a 9 unidades en el segundo puesto del grupo, mientras Luxemburgo se queda con 3 puntos en el fondo.

Un solitario tanto de al minuto 42 bastó para que el conjunto estonio sumara tres puntos vitales como visitante, llegando a 9 unidades en el segundo puesto del grupo, mientras Luxemburgo se queda con 3 puntos en el fondo. Bulgaria 0-5 Islandia: Los islandeses aplastaron a domicilio con una destacada actuación y triplete de Andri Guðjohnsen (17' de penal, 68', 79'), sumado al tanto de Orri Óskarsson (21') y un autogol de Emil Tsenov (52'). Islandia lidera cómodamente el sector con 11 puntos. Grupo M y N: Duelos cerrados Andorra 2-0 Gibraltar: Con anotaciones tempraneras de Guillaume López (24') y Albert Rosas (35'), el combinado andorrano se quedó con la victoria en casa para sumar 4 puntos en su sector, dejando a Gibraltar con 2 unidades.

Con anotaciones tempraneras de (24') y (35'), el combinado andorrano se quedó con la victoria en casa para sumar 4 puntos en su sector, dejando a Gibraltar con 2 unidades. Liechtenstein 0-1 Azerbaiyán: Un gol solitario de Mahir Emreli al minuto 26 firmó el triunfo a favor de los azerbaiyanos en condición de visitante, consolidándose en la parte alta del Grupo N con 8 unidades.