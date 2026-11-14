Vence escuadra moldava dos goles a uno a cuadro kazajo

Con un doblete de Petru Popescu, el conjunto local sumó tres puntos vitales en la quinta jornada de la fase de grupos del torneo europeo.

La selección de Moldavia consiguió una valiosa victoria de 2-1 frente a su similar de Kazajistán en actividad correspondiente a la Jornada 5 de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Con un desempeño efectivo frente al arco rival, el conjunto local sumó tres puntos vitales que le permiten escalar hasta la segunda posición del Grupo K a falta de una fecha para el cierre.

Desde el silbatazo inicial, la escuadra moldava impuso condiciones en el terreno de juego al dominar el 57% de la posesión del balón y generar mayor peligro ofensivo con 12 remates totales, de los cuales cinco fueron directos a portería. El marcador se abrió al minuto 39 gracias a una certera definición de Petru Popescu, quien adelantó a los locales antes del descanso.

Reacción kazaja y definición en la recta final

Para la parte complementaria, Kazajistán adelantó líneas en busca de la igualada y encontró recompensa al minuto 51 por conducto de Islam Chesnokov, devolviendo el equilibrio al encuentro. Sin embargo, la insistencia y el orden táctico de Moldavia volvieron a rendir frutos en el tramo decisivo del compromiso.

Al minuto 77, nuevamente apareció Petru Popescu para firmar su doblete de la jornada y devolverle la ventaja definitiva al conjunto moldavo. En tiempo de compensación, las aspiraciones de remontada para la visita se diluyeron por completo tras la expulsión de Maksim Samorodov al 90+5', dejando a Kazajistán con diez elementos sobre el césped.

Panorama en la tabla del Grupo K

Con este triunfo, Moldavia alcanza las 7 unidades tras cinco partidos disputados, colocándose como el principal escolta de Eslovaquia, que lidera el sector con 11 puntos. Por su parte, Islas Feroe ocupa el tercer peldaño con 5 puntos, mientras que Kazajistán permanece en el fondo de la clasificación con apenas 2 unidades y sin conocer la victoria en el certamen.