Detienen a 63 tras histórica victora de Knicks en Nueva York

Un total de 63 personas fueron detenidas en Nueva York durante los festejos por la victoria de los Knicks en la NBA, en medio de disturbios que derivaron en hechos violentos y daños materiales, según informó el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD).
Desde el desarrollo del encuentro comenzaron a concentrarse grandes grupos de aficionados en las inmediaciones del Madison Square Garden, particularmente entre la Quinta y la Novena Avenida, donde se reunieron decenas de miles de personas.
Las autoridades señalaron que las aglomeraciones se tornaron cada vez más conflictivas, con comportamientos destructivos y negativa de los asistentes a dispersarse, lo que provocó el bloqueo de calles y avenidas durante varias horas.
Detenciones y delitos reportados
Las 63 personas arrestadas enfrentan cargos por diversos delitos, entre ellos agresión a oficiales, posesión ilegal de armas, daños a la propiedad, alteración del orden público, resistencia al arresto y obstrucción de la justicia.
Además, se reportó un tiroteo en la intersección de la calle 43 y Broadway, donde un joven de 17 años resultó herido. La víctima fue trasladada a un hospital por la policía, ya que una ambulancia no pudo acceder a la zona debido a la multitud.
Durante los disturbios, diez agentes resultaron lesionados, incluidos casos de agresiones directas como golpes en el rostro y ataques con objetos.
También se registraron cuatro apuñalamientos y daños a diversos vehículos. Entre los incidentes más graves, cinco autobuses escolares que transportaban personas hacia el estadio MetLife fueron incendiados o vandalizados con bates.
Asimismo, varios automóviles particulares y patrullas policiales sufrieron destrozos, mientras algunos asistentes trepaban estructuras urbanas como postes, semáforos y andamios.
Los Knicks se coronaron campeones de la NBA por primera vez en 53 años tras vencer 94-90 a los Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio, cerrando la serie final 4-1.
Lee aquí la nota completa: ¡Histórico! Knicks es campeón de la NBA tras 53 años
El histórico triunfo desató celebraciones masivas en Nueva York a lo largo de la serie, que culminaron con una noche de disturbios y decenas de detenciones en distintos puntos de la ciudad.