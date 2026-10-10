Definen fecha y hora para el México ante Jamaica en Monterrey

México enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, con el partido de vuelta programado para el 17 de noviembre a las 20:30 horas

La Selección Mexicana volverá a jugar en Monterrey en noviembre, cuando reciba a Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El encuentro se disputará el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monterrey.

El equipo dirigido por Rafael Márquez buscará avanzar a las semifinales del torneo regional en una serie de eliminación directa que se resolverá en dos partidos, uno en territorio jamaiquino y otro en Nuevo León.

El conjunto del Tricolor confirmó las fechas y los horarios de ambos compromisos a través de sus canales oficiales. El duelo de ida se jugará el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la sede en Jamaica todavía está por definirse.

¡Incondicionales de Monterrey! 👀🤩 Cada vez falta menos para vernos de nuevo por allá en su bella ciudad y en su espectacular estadio para los Cuartos de Final el martes 17 de noviembre en punto de las 20:30hrs. 🏟️🔝 ¿A quién vemos en la grada? 🔥👊🏻 https://t.co/4OjM0lQ3FR — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 9, 2026 Los jamaiquinos consiguieron su lugar en los cuartos de final tras avanzar en el Grupo B, mientras que México ya tenía asegurada su presencia en esta fase por su posición en el ranking de la Concacaf. Rafael Márquez afrontará sus primeros partidos oficiales La serie ante Jamaica también será importante para Rafael Márquez, quien tendrá sus primeros compromisos oficiales al frente de la Selección Mexicana en esta etapa del torneo. El equipo llega a esta instancia después de cuatro partidos amistosos en los que no consiguió una victoria, por lo que el enfrentamiento ante los caribeños será una prueba para el cuerpo técnico. México buscará continuar en la competencia y defender el título que consiguió en la edición anterior bajo la dirección de Javier Aguirre, cuando conquistó por primera vez la Concacaf Nations League.