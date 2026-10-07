México enfrentará a Jamaica en Monterrey en la Nations League

La Selección Mexicana se medirá ante su similar de Jamaica en los cuartos de Final de la Nations League, cuyo duelo de vuelta será en el 'Gigante de Acero'

La Selección Mexicana ya tiene rival para su regreso a Monterrey. Jamaica enfrentará al Tricolor en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, con el partido de vuelta programado para el 17 de noviembre en el Estadio Monterrey, casa de los Rayados.

Los jamaiquinos aseguraron su boleto después de empatar 1-1 con Honduras y terminar en el segundo lugar del Grupo B, detrás de Guatemala.

Ambos equipos finalizaron con siete puntos, pero Jamaica quedó con una diferencia de goles de +2, mientras que Guatemala terminó con +6 y Surinam con +1.

El partido de ida se disputará el 10 de noviembre en Kingston, por lo que el boleto a las semifinales se definirá una semana después en Monterrey.

The race continues in League A 🔥 https://t.co/obtNiLTje6 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 6, 2026 El encuentro marcará el regreso de la Selección Mexicana a Monterrey después de ocho años. Su última visita con el equipo varonil fue en 2018, mientras que su último partido oficial en la ciudad se remonta al 21 de junio de 2008, cuando goleó 7-0 a Belice. Ahora, el Estadio Monterrey recibirá nuevamente un partido oficial del Tricolor después de haber sido una de las sedes del Mundial 2026. El inmueble albergó cuatro encuentros de la Copa del Mundo y dos partidos del repechaje previo. Será, además, la primera presentación de la Selección Mexicana varonil en la casa de los Rayados. El horario del encuentro y la información sobre la venta de boletos serán anunciados posteriormente por los canales oficiales. México domina el historial México y Jamaica se han enfrentado en 29 ocasiones, de acuerdo con los registros de FIFA. El balance favorece ampliamente al Tricolor, que suma 21 victorias, cinco empates y tres derrotas frente al conjunto caribeño. Sin embargo, Jamaica llegará a la serie después de completar una buena fase de grupos. Su empate ante Honduras le permitió quedarse con el segundo boleto del Grupo B y avanzar a los Cuartos de Final. México, Estados Unidos, Canadá y Panamá tenían asegurado su lugar directamente por su posición en el ranking de Concacaf. Los cuatro equipos se incorporaron a los Cuartos de Final junto con los dos mejores de cada grupo. Así quedan los Cuartos de Final Con la clasificación de Jamaica, quedaron definidos los cuatro cruces de la siguiente ronda de la Nations League: Jamaica vs. México

Haití vs. Estados Unidos

Guatemala vs. Canadá

Curazao vs. Panamá Las series se disputarán a dos partidos entre el 9 y el 17 de noviembre, y los ganadores avanzarán a las Finales de la Nations League, programadas para marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.