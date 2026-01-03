¡De tigre a diablo! Sebastián Córdova es nuevo jugador del Toluca

Después de 3 años defendiendo los colores auriazules, el atacante tiene un nuevo destino donde implementará su experiencia profesional

El mediocampista de 28 años fue presentado de manera oficial por el actual equipo bicampeón del Clausura 2025 y Apertura 2025, el Deportivo Toluca.

Nuevo diablo es presentado

Córdova tras finalizar contrato con el conjunto regiomontano el pasado 31 de diciembre, se unirá a las filas de los diablos como agente libre de cara al siguiente torneo del futbol mexicano.

Después de muchos rumores y especulaciones sobre su renovación con los Tigres o sobre cuál sería su próximo destino al finalizar su contrato, finalmente esa pregunta quedo respondida al ser presentado este viernes como nuevo refuerzo de los diablos.

El fichaje fue anunciado a través de las redes sociales de su nuevo equipo de una manera un poco peculiar con la canción "Lloviendo estrellas" del artista mexicano Cristian Castro junto con sus primeras palabras como jugador escarlata "Diablos ya llegue".

Otro equipo más en su carrera

El jugador mexicano suma su 4to equipo de primera división en 8 años de carrera, compitiendo en el máximo circuito del balompié azteca, desde su debut en primera división en 2018, Córdova ha pasado por 3 equipos distintos donde ha ganado diferentes campeonatos y han ayudado al jugador a ser incluso llamado para la selección nacional de México.

Necaxa, América y Tigres son los equipos donde el jugador ha pasado de manera positiva al sumar títulos, anotaciones y alegría a las distintas aficiones de estos grandes equipos, no obstante Córdova ahora se sumará a un nuevo plantel donde tratara de realizar el mismo desempeño o incluso brindar su mejor momento futbolístico para el equipo escarlata.

Estadísticas de Córdova en el futbol mexicano

Tras una trayectoria un poco larga en la Liga MX, los números del mediocampista no han sido para nada malos, incluso el jugador ha sido gran referente por sus actuaciones en algunas victorias por campeonatos obtenidos con sus clubes donde llegó a jugar previamente.

A continuación te presentamos los números y el palmarés que el jugador consiguió con cada equipo jugado en la primera división mexicana:

Necaxa (2018-2018) 12 Partidos, 2 Anotaciones, 1 Supercopa MX

América (2019-2022) 99 Partidos, 16 Anotaciones, 8 Asistencias, 1 Copa MX, 1 Campeón de Campeones

Tigres (2022-2025) 159 Partidos, 24 Anotaciones, 18 Asistencias, 1 Liga MX, 1 Campeones Cup

Toluca (2026-¿?)

Su ansiado debut en el conjunto escarlata

El equipo choricero ya está en preparación para el arranque del torneo clausura 2026 tras un breve descanso que fue otorgado por el director técnico Antonio Mohamed hacia el plantel, que terminó levantando el título de liga hace casi un mes cumplido de la final jugada.

Cordova realizará las pruebas médicas entre estos días para oficializarse su llegada al club y reportarse de manera inmediata a los entrenamientos con sus nuevos compañeros y cuerpo técnico.

Se especula que el nuevo "7" del Toluca podría debutar en la jornada 1 del clausura 2026 en su visita a Monterrey para enfrentarse desde el gigante de acero al conjunto de los Rayados este próximo 10 de enero.