Córdova se despide de Tigres y genera expectativa rumbo a Toluca

El mediocampista cerró su etapa con Tigres y eligió hacerlo mediante un mensaje público dirigido al club y a la afición auriazul, recordando su llegada en 2022

Sebastián Córdova se despidió oficialmente de Tigres tras el Clausura 2025, torneo en el que apenas tuvo actividad en seis partidos. El mediocampista mexicano eligió hacerlo mediante un mensaje público dirigido al club y a la afición auriazul, en el que recordó su llegada en 2022 y el proceso que vivió durante más de tres años en la institución regiomontana.

La publicación fue compartida en redes sociales y acompañada por una imagen significativa de su paso por el equipo. El mensaje generó reacciones inmediatas entre seguidores del club, así como comentarios de otros futbolistas que reconocieron su trayectoria y le desearon éxito en la siguiente etapa de su carrera.

El mensaje de despedida que compartió Sebastián Córdova

En su texto, Córdova hizo referencia al momento en el que Tigres le abrió las puertas tras su salida del América, subrayando la ilusión con la que llegó a Monterrey y el significado personal que tuvo vestir la camiseta universitaria.

“Enero de 2022 es una fecha que tengo muy presente. Tuve la enorme suerte de que Club Tigres volteara a verme; así fue como llegué a uno de los equipos más importantes de nuestro futbol, lleno de ilusión, hambre de jugar y deseos de ser campeón”, escribió el mediocampista.

Más adelante, el jugador señaló que su salida no representa un rompimiento con la institución, sino el cierre natural de un ciclo profesional.

“Todo tiene un ciclo y una razón. Como profesional me tengo que dedicar en cuerpo y alma a los colores que creen en mí”, añadió en otro fragmento del mensaje.

Rendimiento durante su etapa con Tigres desde 2022

Sebastián Córdova llegó a Tigres en enero de 2022, luego de ser considerado uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección durante su etapa con el América. En su primera temporada con los universitarios logró recuperar protagonismo y fue parte del plantel que conquistó la octava Liga MX en la historia del club.

Durante su paso por la institución de San Nicolás de los Garza, el mediocampista disputó 159 partidos oficiales, en los que registró 24 goles y 18 asistencias en competencias nacionales e internacionales. Además, formó parte del equipo que ganó la Campeones Cup, sumando así otro título a su palmarés.

Aunque Tigres tuvo la oportunidad de pelear por un nuevo campeonato de Liga MX, el conjunto universitario se quedó a un paso de lograrlo, luego de caer ante Toluca en una final que evitó el noveno título liguero.

Reaccionan jugadores y afición auriazul ante mensaje de Córdova

El mensaje de despedida de Córdova fue respondido por aficionados, pero también incomparables como Jesús Ángulo, Jesús Dueñas y Marcelo Flores, quienes dejaron comentarios de apoyo y reconocimiento por su etapa en Tigres. La afición auriazul también expresó mensajes de agradecimiento y buenos deseos para su futuro profesional.

En el texto, el jugador aseguró que Monterrey y el club seguirán siendo parte de su vida, independientemente del rumbo que tome su carrera.

“No es una despedida porque esta ciudad y Tigres siempre estarán conmigo a donde vaya”, escribió.

El futuro de Sebastián Córdova en la Liga MX

Tras finalizar su contrato el 31 de diciembre de 2025, Sebastián Córdova se encuentra como agente libre de cara al siguiente torneo, aunque el Toluca apunta ser el próximo equipo que refuerce su mediocampo con el jugador.

Hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre su próximo club. No obstante, el propio Córdova adelantó que está listo para asumir un nuevo reto profesional y responder a la confianza que le brinden.