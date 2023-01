Damar Hamlin deja el hospital y vuelve a Buffalo

Tras ingresar al hospital, debido a un paro cardiaco provocado por un golpe que recibió al pecho, el back defensivo de los Bills ha mostrado una mejoría después de una semana.

Hamlin quien perdió el conocimiento durante el partido contra los Bengal fue dado de alta del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati.

En homenaje a Damar, los Bills utilizaron un parche con el número 3 en el partido contra New England, encuentro que fue visto por el back defensivo desde el hospital.

Hamlin de 24 años de edad despertó desde el pasado miércoles por la noche, ese mismo día el jugador pudo tomar las manos de sus familiares.

El viernes, pudo respirar por sí mismo y también realizó una videollamada con sus compañeros.

Un día después, el sábado los médicos determinaron en base a estudios y distintos análisis que la función neurológica de Damar Hamlin era excelente, pese a haber estado crítico.

Por la tarde del lunes, el jugador de los Buffalo Bills agradeció el apoyo de las personas que pensaron en él a través de su cuenta oficial de Twitter.

Headed home to Buffalo today with a lot of love on my heart. 🫶🏾



Watching the world come together around me on Sunday was truly an amazing feeling.



The same love you all have shown me is the same love that I plan to put back into the world n more.



Bigger than football! 🫶🏾