Cuánto dinero ganan los campeones y perdedores del Super Bowl

Más allá del trofeo Vince Lombardi, el duelo representa un incentivo económico directo para los jugadores de ambos equipos, regulado por el CBA

El Super Bowl LX, programado para disputarse el 8 de febrero de 2026, enfrentará a los Seattle Seahawks y a los New England Patriots, en el partido que definirá al campeón de la temporada. Más allá del trofeo Vince Lombardi, el duelo representa un incentivo económico directo para los jugadores de ambos equipos, regulado por el convenio colectivo de trabajo (CBA) entre la NFL y la NFL Players Association.

Cuánto ganarán los campeones del Super Bowl LX

Según el CBA, cada jugador del equipo ganador recibirá 178,000 dólares como bono por la victoria. Esta cifra representa un aumento de 7,000 dólares respecto al Super Bowl anterior y forma parte de un esquema de incrementos progresivos, que continuará hasta 2030, cuando los jugadores campeones percibirán 228,000 dólares por partido ganado.

Ingresos de New England Patriots durante los Playoffs

Los Patriots, como segundo sembrado de la Conferencia Americana, ya acumularon pagos por su desempeño en los Playoffs: 58,500 dólares por ganar la Ronda de Comodines, 58,500 dólares por la Ronda Divisional y 81,000 dólares adicionales por imponerse en el Juego de Campeonato de la AFC. Estas cantidades se sumarán al bono del Super Bowl, sin importar el resultado final.

Ingresos de Seattle Seahawks durante los Playoffs

Los Seahawks también recibieron pagos por su camino en los Playoffs: 53,500 dólares por avanzar con bye en el Wild Card, 58,500 dólares por la Ronda Divisional y 81,000 dólares por vencer a Los Angeles Rams en la final de la Conferencia Nacional. Estas primas se adicionan al bono por disputar el Super Bowl.

Bono para los jugadores subcampeones

El equipo que pierda el Super Bowl LX también obtiene un incentivo económico. Cada jugador del subcampeón recibirá 103,000 dólares, que se suman a las primas acumuladas en las rondas previas de los Playoffs. Este pago es independiente del salario base, que en 2026 es de 840,000 dólares como mínimo por jugador, con ajustes según experiencia, incentivos y bonos individuales.

Incremento progresivo en los bonos del Super Bowl

En comparación, los jugadores del equipo campeón en la edición de 2025 recibieron 171,000 dólares. El aumento anual de los bonos, contemplado en el CBA, busca actualizar las compensaciones conforme a los ingresos de la NFL, asegurando que los jugadores reciban premios justos por su participación en el evento más importante del fútbol americano profesional.