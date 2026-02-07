La gran historia de los Seahawks: En busca de su 2do Super Bowl

La franquicia encontró estabilidad deportiva y una de las aficiones más ruidosas y fieles de la liga, asentada en el ahora emblemático Lumen Field,

Hablar de los Seattle Seahawks es hablar de una franquicia que aprendió a competir desde la paciencia, que construyó su identidad desde la defensa y que encontró en la resiliencia el camino para convertirse en protagonista constante de la NFL.

Desde su nacimiento como equipo de expansión en 1976 hasta su presencia rumbo al Super Bowl LX, Seattle ha transitado por distintas eras, jugadores icónicos y momentos que marcaron su historia dentro del futbol americano profesional.

El nacimiento de una franquicia que aprendió a crecer

Los Seahawks debutaron en la NFL en 1976 junto a los Tampa Bay Buccaneers como equipos de expansión, sus primeros años fueron de aprendizaje y adaptación, con temporadas complicadas en resultados, pero fundamentales para forjar una identidad competitiva, con el paso del tiempo, Seattle dejó de ser un equipo en desarrollo para convertirse en un rival incómodo en cualquier escenario.

Tras varias décadas de evolución, cambios de entrenadores y etapas irregulares, la franquicia encontró estabilidad deportiva y una de las aficiones más ruidosas y fieles de la liga, asentada en el ahora emblemático Lumen Field, uno de los estadios más difíciles para los visitantes en toda la NFL.

La era dorada y el impacto de la legion of boom

La verdadera consolidación de los Seahawks llegó con la llamada “Legion of Boom”, una de las defensivas más dominantes que se han visto en la historia reciente de la liga. Jugadores como Earl Thomas, Richard Sherman, Kam Chancellor y Bobby Wagner transformaron a Seattle en un equipo temido por su intensidad y capacidad para cambiar el rumbo de los partidos.

En paralelo, la ofensiva encontró liderazgo con Russell Wilson como mariscal de campo y la potencia terrestre de Marshawn Lynch, cuyo estilo físico y explosivo se volvió parte del ADN del equipo. Esta combinación llevó a Seattle a los momentos más importantes de su historia.

Sus apariciones en el Super Bowl: gloria y drama

Los Seahawks han disputado cuatro Super Bowls en su historia:

Super Bowl XL (2005): cayeron ante Pittsburgh Steelers 21-10 en su primera gran aparición.

Super Bowl XLVIII (2013): firmaron la actuación más dominante en la historia del juego al vencer 43-8 a los Denver Broncos, consiguiendo su primer y único título hasta el momento.

Super Bowl XLIX (2014): protagonizaron uno de los finales más recordados al perder 28-24 ante New England Patriots de última instancia tras una jugada polémica del Quarterback Rusell Wilson al decidir no realizar una jugada terrestre faltando una sola yarda para obtener la victoria.

Super Bowl LX (2026): regresan al gran escenario tras la temporada 2025, demostrando que la franquicia sigue vigente en la élite.

Los números y los nombres que construyeron su legado

En más de cinco décadas de historia, Seattle acumula un registro ganador en temporada regular, con más de 400 victorias y presencia constante en postemporada, con más de 20 apariciones en playoffs y 12 títulos divisionales.

Las estadísticas históricas reflejan a sus grandes figuras:

Russell Wilson, líder histórico en yardas por pase con más de 37 mil.

Shaun Alexander, máximo corredor con más de 9 mil yardas terrestres.

Steve Largent, receptor legendario con más de 13 mil yardas y miembro del Salón de la Fama.

Jason Myers, máximo anotador en puntos en la historia del equipo.

A ellos se suman leyendas como Walter Jones, Cortez Kennedy y Kenny Easley, pilares que ayudaron a formar la identidad defensiva del equipo.

¿Cómo llegan al Super Bowl LX?

La temporada 2025 mostró a unos Seahawks equilibrados, con una defensiva disciplinada y una ofensiva eficiente que supo cerrar partidos importantes. Seattle volvió a mostrar la fórmula que históricamente le ha dado resultados: orden táctico, presión defensiva y ejecución en momentos clave.

Durante la presente temporada, los Seahawks obtuvieron un gran récord de 14 victorias y solamente 3 derrotas, por su paso en los playoffs dejaron en el camino a Los Angeles Rams y a los 49 ers de San Francisco para llegar al supertazón después de 12 largos años.

Este regreso al Super Bowl confirma que la franquicia no vive del pasado, los Seahawks lograron renovarse sin perder su esencia, combinando experiencia con nuevas figuras que han mantenido al equipo entre los protagonistas de la Conferencia Nacional.

Desde aquel equipo de expansión en 1976 hasta este nuevo capítulo en el Super Bowl LX, Seattle ha construido una historia basada en trabajo, identidad y momentos inolvidables que ya forman parte del legado permanente de la NFL.