Cuáles fueron los momentos clave del partido del Super Bowl XL

Seahawks y Patriots disputarán el trofeo Vince Lombardi en la edición número sesenta desde la ciudad de Santa Clara, California

El Super Bowl LX se juega este 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los 49ers, Ahí se enfrentarán Seattle Seahawks y New England Patriots, dos equipos que cerraron la temporada 2025 con el mismo registro de 14-3 y que llegan con argumentos estadísticos sólidos para pensar en un duelo muy cerrado.

Seattle busca su segundo título de Super Bowl, mientras que New England tiene la posibilidad de alcanzar su séptimo campeonato.

Te dejamos la cobertura completa de cómo se vivió así como los momentos más importantes del encuentro en el Levi's Stadium.

¡Seattle Seahawks obtiene su segundo Super Bowl en la historia!

Tras un partido con mucha jerarquía por parte de los equipos especiales, Seattle Seahawks se proclama campeón por segunda vez en su historia tras vencer 29-13 a los patriotas de Nueva Inglaterra.

Jason Myers obtiene récord

El pateador de los Seattle Seahawks se convierte en el único pateador en la historia en anotar más de 200 puntos en una sola temporada y en el pateador con más goles de campo anotados en un solo Super Bowl, con 5.

Jason Myers has become the first player in NFL history to score 200+ points in a single season, including playoffs 😮‍💨@Seahawks | #GoHawks pic.twitter.com/LL5SX61Clb — NFL+ (@NFLPlus) February 9, 2026

Seahawks vuelve anotar pero no es válido

Seattle anotó el tercer touchdown del encuentro, sin embargo, marcaron 'holding' por parte de Seahawks que al final no fue valida la anotación y sigue el partido con marcador 29-13.

Intentan la conversión y no lo consiguen

El quarterback novato Drake Maye intenta el aumento de 2 puntos para Patriots y no lo consigue, manteniendo el marcador 29-13 a favor de Seahawks.

Los Patriots no se dan por vencidos y anotan su segundo touchdown

El corredor Rhamondre Steveson anota tras recibir un pase de Drake Maye de 7 yardas para incrementar el marcador

Rhamondre makes the catch for a New England touchdown with 2:21 remaining



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/UblcJHTf6x — NFL (@NFL) February 9, 2026

Seahawks anota el punto extra

Jason Myers vuelve a ser eficaz y anota el punto extra para aumentar el marcador 29-7.

A un paso del título, Seattle anota tras una intercepción

El linebacker Uchenna Nwosu fue el autor del segundo touchdown de los Seahawks tras un balon suelto.

SEAHAWKS DEFENSIVE TOUCHDOWN FOR UCHENNA NWOSU OMG



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/9FPzCiciQt — NFL (@NFL) February 9, 2026

Seahawks anota otro gol de campo y suman 3 puntos más

Jason Myers anota el quinto gol de campo desde la yarda 26 para aumentar el marcador 22-7 a favor de los Seahawks, cada vez falta menos para que Seattle levante su segundo trofeo Vince Lombardi.

Pase interceptado de Patriots

El safety de los Seattle Seahawks intercepta el balón tras un pase del QB Drake Maye en la yarda 26 para tomar la posesión del balón de nueva cuenta para intentar anotar su segundo touchdown.

Super Bowl interception ✔️



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/zaUd5GENHH — NFL (@NFL) February 9, 2026

Patriots anota el punto extra

El pateador venezolano Andrés Borregales anota el punto extra para intentar acercarse a los patriotas con un marcador momentáneo de 19-7.

Por fin despiertan los Patriots, anotan sus primeros 6 puntos

El receptor Mack Hollins anota los primeros 6 puntos para los Patriots tras un largo pase del QB Drake Maye de 35 yardas.

Drake Maye airs it out to Mack Hollins for a TD!



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/d4U8Ygkl08 — NFL (@NFL) February 9, 2026

Seattle consigue el punto extra

Jason Myers sigue con su buena racha de pateo al anotar el punto extra para elevar el marcador del encuentro 19-0.

Seahawks anota el primer touchdown del encuentro

Tuvieron que pasar cuatro cuartos para observar la primera anotación via terrestre del encuentro, el ala cerrada AJ Barner fue el autor del touchdown por un gran pase del QB Sam Darnold de 16 yardas.

SAM DARNOLD TO AJ BARNER TOUCHDOWN!



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/sCoEyewllX — NFL (@NFL) February 9, 2026

Primer fumble del partido

El QB de los Patriots Drake Maye es capturado y suelta el balón para ser recuperado por el Tackle de los Seahawks Byron Murphy para tomar posesión del ovoide en la yarda 37.

Seahawks defense doing damage with a 4-man rush 😤



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/4NNQKxVYN2 — NFL (@NFL) February 9, 2026

Patriots en busca de sus primeros puntos

Patriots recibe el balón después del gol de campo anotado por Seattle y siguen sin anotar ningún punto durante el encuentro.

Seahawks vuelve anotar un gol de campo más

El pateador Jason Myers sigue sin fallar y anota el cuarto gol de campo de 41 yardas para aumentar el marcador 12-0 sobre el equipo de Nueva Inglaterra.

Tiempo fuera de Seahawks

Seattle a punto de marcar el primer TD del encuentro

Los seahawks a los 9 minutos que culmine el tercer cuarto, se encuentran en la yarda 22 para intentar sumar 6 puntos al marcador.

Arranca el tercer cuarto del Super Bowl

Patriotas empieza con su equipo ofensivo para tratar de incrementar el resultado y tratar de darle vuelta al marcador.

Bad Bunny toma el control durante el halftime

Bad Bunny convirtió el medio tiempo del Super Bowl en una total fiesta con un repertorio que incluyó sus más grandes éxitos. Lee la nota completa aquí: Bad Bunny hace estallar el halftime del Super Bowl LX

Finaliza el segundo cuarto y nos vamos al medio tiempo

Seahawks vuelve anotar por gol de campo

Faltando solamente 11 segundos para finalizar el segundo cuarto, Jason Myers anota por tercera ocasión con un gol de campo de 41 yardas para aumentar el marcador 9-0 a favor del conjunto de Seattle

Patriots sigue sin anotar

Faltando 4 minutos para terminar el segundo cuarto, los Patriots no han podido anotar ningún punto a su favor para intentar emparejar o acercarse en el marcador.

Gol de Campo de Seahawks

Seattle Seahawks amplia el marcador 6-0 con un gol de campo de 39 yardas realizado por el pateador Jason Myers.

Right through the uprights. Jason Myers makes it 6-0.



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/XeiotNlYXz — NFL (@NFL) February 9, 2026

Seattle Seahawks se acerca a su segunda anotación

Los Seahawks se acercan cada vez más para intentar anotar el segundo Touchdown del encuentro.

Arranca el segundo cuarto del partido

Culmina el primer cuarto del Super Bowl

Seahawks sigue arriba 3-0 sobre Patriots momentáneamente en el partido donde ambas escuadras han establecido un gran duelo defensivo.

Patriotas en su primer ataque ofensivo, no genero peligro alguno

En su primera posesión del balón, los patriotas no pudieron aumentar el marcador, por lo que siguen de manera parcial 3-0 a favor de los Seahawks.

Seahawks anota los primeros puntos del partido

Jason Myers fue el encargado de anotar los primeros puntos del encuentro con un gol de campo desde la yarda 18 para poner el partido de forma parcial 3-0.

Seahawks recibe el balón y Patriots defenderá

Inicia el protocolo del volado para decidir quién será el equipo que recibirá el ovoide y quién será el equipo que defenderá primero.

La leyenda de la NFL Joe Montana lanzó la moneda en donde Seahawks fue el primer equipo que mandara a su cuadro ofensivo, mientras que los Patriots iniciarán con su cuadro defensivo.

Charlie Puth y Brandi Carille se hacen presentes en la ceremonia

El compositor norteamericano Charlie Puth canta el himno nacional de los EUA.

La cantante Brandi Carille interpreta la canción 'America and Beautiful' para empezar el gran partido entre ambas escuadras campeonas de sus respectivas conferencias.

Seahawks y Patriots ingresan al terreno para disputar el Super Bowl LX

Ahora ingresan al campo el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra, quienes llegan al Superbowl con un récord positivo de 17 victorias y solo 3 derrotas.

Meet the #SBLX New England Patriots!



📺 NBC pic.twitter.com/eVzp8yR9Am — New England Patriots (@Patriots) February 8, 2026

Entran al terreno de juego el equipo comandado por Mike Mcdonald, Los Seattle Seahawks quienes llegan al encuentro con un récord total de 16-3