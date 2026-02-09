Bad Bunny hace estallar el halftime del Super Bowl LX

Con una puesta en escena marcada por representar a su país, el artista abrió su presentación con 'Títi Me Preguntó', desatando la reacción del público.

Bad Bunny apareció en el escenario del Super Bowl con una propuesta que desde el primer segundo dejó claro que llegó al Levi's Stadium para hacer historia. Con una puesta en escena marcada por representar a su natal Puerto Rico, el artista abrió su presentación con 'Títi Me Preguntó', desatando la reacción del público.

Ubicado sobre su icónica casita, el cantante interpretó 'Perreo Sola' y posteriormente 'Voy a Llevarte a PR', momento en el que lanzó un mensaje que marcó la narrativa del espectáculo: “Y si estoy en el Super Bowl LX es porque nunca dejé de creer en mí y tú también deberías de creer en ti, vales más de lo que piensas”.

Apariciones sorpresa marcaron el ritmo del espectáculo

Uno de los momentos más sorpresivos del show ocurrió cuando Lady Gaga apareció en el escenario para interpretar 'Die With a Smile' en una versión con arreglos de salsa, provocando una de las reacciones más intensas entre los asistentes. En su vestuario, Gaga llevaba una flor Maga, declarada flor nacional de Puerto Rico.

Posteriormente, el espectáculo cambió de ritmo al inesperadamente amenizar una boda real, donde el artista interpretó 'Baile Inolvidable' acompañado por la pareja de novios, un niño dormido sobre sillas, invitados y una producción escénica que mantuvo el dinamismo del show.

La energía continuó con 'Nueva Yol', y a la mitad de la canción dio paso a un remix sorpresa cuando su guitarrista José Eduardo Santana, empezó a tocar acordes de 'Lo que le pasó a Hawaii', y Ricky Martin apareció entre plátanos y sentado en una silla monobloc entonando la canción, generando una de las ovaciones más destacadas de la noche.

Como tradición de su residencia trasladada al show de medio tiempo, el puertorriqueño tuvo invitados de lujo en la Casita, entre los que se encontró: Cardi B, Pedro Pascal, Karol G, Jessica Alba y Young Miko.

Mensajes culturales que marcaron el final del show

El espectáculo tomó un giro simbólico cuando el artista comenzó a interpretar 'El Apagón', momento en el que la producción simuló un corto circuito en el Levi's Stadium. La canción hace referencia al huracán María, sus consecuencias y las afectaciones que aún persisten en la isla.

Posteriormente, Bad Bunny entonó 'Café con Ron' mientras banderas de distintos países latinoamericanos rodearon el escenario.

Durante este segmento, el cantante envió un mensaje dirigido a la comunidad latina al señalar que todos los países representados debían ser “bendecidos por Dios”.

Antes de un magnífico despliegue de fuegos artificiales, el artista cerró el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con la frase "lo único más poderoso que el odio es el amor", dejando uno de los momentos más comentados del evento deportivo.

Qué canciones tocó Bad Bunny en el halftime