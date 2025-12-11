Cruz Azul pierde con Flamengo y fracasa en la Intercontinental

El cuadro de Nicolás Larcamón perdió 2-1 en el Derby de las Américas contra el "Mengao". Los goles fueron de Giorgian De Arrascaeta y Jorge Sánchez

En Cruz Azul las cosas no van como muchos esperaban, pues luego de la eliminación de la Liga MX contra Tigres, el cuadro celeste tuvo oportunidad de reivindicarse en la Copa Intercontinental ante Flamengo, sin embargo, sumó otro fracaso.

El cuadro de Nicolás Larcamón perdió 2-1 en el Derby de las Américas contra el "Mengao", que se mostró sobrado en este partido, pese a que también tuvo una intensa carga de partidos durante todo el año.

Un error caro

Aunque "La Máquina" fue valiente y quiso ir mucho al frente, apenas al minuto 15 se vio abajo en el marcador debido a un gran error en la salida de Gonzalo Piovi, quien se confió y le tiró un pase a Giorgian De Arrascaeta, quien definió solo.

Les costó un poco, pero los cementeros se repusieron del trago amargo y llevaron el control del encuentro, no obstante, la defensa brasileña estuvo en un gran momento, dejando pocos espacios y esperando un error del rival.

Un rayo de esperanza

Por más que llegaron, los mexicanos no generaron una chance clara para poner a prueba a Agustín Rossi, quien apenas se ensució el uniforme. Tuvo que llegar un gol de otro partido por parte de Jorge Sánchez, para empatar la serie antes del descanso.

Después de una serie de rebotes, le quedó un balón flotado al lateral mexicano, quien la prendió de volea e hizo un golazo que levantó el ánimo previo al medio tiempo.

El "Mengao" al ataque

Como si se hubiera tratado de un periodo de prueba, para el segundo tiempo el Flamengo cambió su postura y fue mucho más agresivo que en el inicio del juego.

Fue ahí que se notó la diferencia de plantillas con las que cuentan ambos conjuntos, pues los brasileños parecían jugar a otro nivel de ritmo, el cual Cruz Azul logró igualar por momentos, aunque se cayó con el paso de los minutos.

El campeón de Libertadores retomó la ventaja al 72', luego de que nuevamente Giogian De Arrascaeta vacunara a los mexicanos con un tiro picadito que la defensa logró sacar, no obstante, la tecnología validó el tanto sudamericano que terminó siendo definitorio.

Nunca alcanzó

Por más que el conjunto celeste buscó meterse al encuentro, una vez que recuperó la ventaja, Flamengo se decidió a cerrar el partido, pues prácticamente ya no quiso meter presión y solo esperó al rival, al cual mató a base de puro "colmillo".

Con esta derrota, Cruz Azul consumó otro semestre para el olvido, en el que se fue eliminado de Leagues Cup, Liga MX y ahora de la Copa Intercontinental, lo cual provocó el enojo de sus aficionados, que piden la salida de Nicolás Larcamón del banquillo.