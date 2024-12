Consterna muerte de portero de 15 años del West Ham

Un portero de la academia juvenil del West Ham murió después de ser diagnosticado con cáncer; una leyenda del club lo llamó un "verdadero Hammer" y un "joven fantástico".

A Oscar Fairs, portero de la academia sub-15 del club de la Premier League, le diagnosticaron un raro tumor cerebral ependimoma de 7 cm en agosto del año pasado.

A pesar de someterse a siete cirugías, una ronda de quimioterapia y una ronda de radioterapia, al adolescente, de Benfleet, Essex, le dijeron que los cuidados paliativos eran la única opción.

El equipo de la Premier League publicó un comunicado anunciando, con "profunda y profunda tristeza", que el adolescente había fallecido.

It is with deep and profound sadness that West Ham United confirm the tragic passing of our U15s Academy goalkeeper Oscar Fairs, following his brave battle with cancer.



Rest in peace, brave Oscar.